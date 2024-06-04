DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Hakkari'deki Kayyım Atamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Hakkari'deki Kayyım Atamasına Tepki Gösterdi

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DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılmasına ve yerine kayyım atanmasına tepki gösterdi. Tiryaki, Hakkari'de demokrasi nöbetine başladıklarını belirterek, kayyım siyasetine 'hayır' diyeceklerini söyledi.

04.06.2024 16:09  Güncelleme: 16:18
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İSHAK KARA

(HAKKARİ)- DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılmasına ve yerine kayyım atanmasına tepki gösterdi. Hakkari'de demokrasi nöbetine başladıklarını belirten Tiryaki, "Halkımızla beraber, Türkiye'nin demokrasisi için kaygı duyanlarla beraber kayyım siyasetine 'hayır' diyeceğiz. AKP'nin geri adım atmasını bekliyoruz" dedi.

DEM Parti yerel yönetimlerden sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyım atanması üzerine Hakkari'ye geldi. İçişleri Bakanlığı'nın kayyım kararına tepki gösteren Tiryaki, şunları söyledi:

"Dün sabah haksız ve hukuksuz biçimde Hakkari Belediyemize kayyım atandı. Kayyım atanmasının gerekçesi 2009'da başlatılan ve üzerinden 15 yıl geçmiş olan bir soruşturma. 10 yıl önce dava açılmıştı, hiçbir ilerleme kaydedilmeyen davada 10 yıl sonra arkadaşımız belediye eş başkanı seçildikten 45 gün sonra mahkeme bir karar vermek istedi ve İçişleri Bakanlığı bu davayı gerekçe göstererek kayyım atadılar. Öyle anlaşılıyor ki AKP bir ders almamış, iki kez kayyım atadılar ve bu iki atamanın sonunda da halk gerekli cevabı verdi, kendi iradesine sahip çıktı. Kamuoyu, bir kez daha kayyım atanmayacağını, Türkiye'nin normalleşeceğini beklerken; üzülerek belirtelim ki AKP ısrar ediyor, kayyım atamaya devam edeceğini söylüyor. Halk bunu kabul etmedi, etmeyecek. Bizler kabul etmeyeceğiz. İki gündür buradayız, demokrasi nöbetine başladık. Dün geceden beri buradaydık ayaktaydık. Dokuz milletvekilimizle beraber eş genel başkanımız, birçok partinin genel başkanları bugün burada olacaklar, kesintisiz bir şekilde direneceğiz. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü, genel başkan yardımcısı ve iki milletvekili de burada. Halkımızla beraber, Türkiye'nin demokrasisi için kaygı duyanlarla beraber kayyım siyasetine 'hayır' diyeceğiz. AKP'nin geri adım atmasını bekliyoruz. Eğer içinde hala vicdanlı birileri varsa bu konuda onların da direnmelerini ve AKP'ye bu konuda geri adım atılması için baskı yapılmasını istiyoruz. Halkımız kabul etmedi ve etmeyecek ve biz kayyıma karşı direneceğiz."

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Hakkari\'deki Kayyım Atamasına Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Hakkari'deki Kayyım Atamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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