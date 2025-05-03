Dem Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Temel: "Türkiye'de Muhalif ve Kürt Gazeteciler Yıllardır Ağır Tehdit ve Tutuklamalarla Susturulmak İstenmektedir" - Son Dakika
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Dem Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Temel: "Türkiye'de Muhalif ve Kürt Gazeteciler Yıllardır Ağır Tehdit ve Tutuklamalarla Susturulmak İstenmektedir"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla “Türkiye’de gazeteciler, özellikle de muhalif ve Kürt gazeteciler yıllardır ağır baskı, tehdit ve tutuklamalarla susturulmak istenmektedir. Bugün hala onlarca gazeteci cezaevindedir. DEM Parti olarak, barışın ve demokratik toplumun inşasında üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren gazetecileri selamlıyoruz" açıklamasını yaptı.

03.05.2025 10:58
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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla " Türkiye'de gazeteciler, özellikle de muhalif ve Kürt gazeteciler yıllardır ağır baskı, tehdit ve tutuklamalarla susturulmak istenmektedir. Bugün hala onlarca gazeteci cezaevindedir. DEM Parti olarak, barışın ve demokratik toplumun inşasında üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren gazetecileri selamlıyoruz" açıklamasını yaptı.

DEM Parti sosyal medya hesabı üzerinden Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'in 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlayan bir mesaj yayımladı. Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında alınan kararla 3 Mayıs, 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü' olarak kabul edilmiştir, ancak Türkiye'de bir kutlama günü olmaktan çok uzaktır. Baskı ve sansür, keyfi gözaltı ve tutuklamalar, işkence ve katliamlar gazetecilik mesleği açısından tehdit oluşturmakta ve halkın haber alma hakkına ağır darbe vurmaktadır. Hakikati dile getiren, halkın sesi olmaya çalışan gazeteciler ya susturulmakta ya da kriminalize edilmektedir. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütünün Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre Türkiye, bu yıl gazetecilere yönelik baskılar ve saldırılar konusunda 180 ülke arasında 159. sıraya gerilemiştir.

"Irak Federe Kürdistan Bölgesi ile Kuzey ve Doğu Suriye'ye saldırılarda son beş yılda 15 gazeteci katledilmiştir"

Türkiye'de gazeteciler, özellikle de muhalif ve Kürt gazeteciler yıllardır ağır baskı, tehdit ve tutuklamalarla susturulmak istenmektedir. Bugün hala onlarca gazeteci cezaevindedir. Gazetecilerin yaşam hakları da kimi zaman doğrudan hedef alınmaktadır. Irak Federe Kürdistan Bölgesi ile Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik askeri saldırılarda son beş yılda 15 gazeteci katledilmiştir. Bu gazeteciler savaş suçlarını, sivil ölümleri, kadın katliamlarını, zorunlu göçleri, yıkımı ve sansürlenen hakikatleri belgeledikleri için hedef alınmıştır.

"Özgür basın şehitlerini saygıyla ve minnetle anıyoruz"

Tüm bu saldırılara rağmen Türkiye'deki özgür basın geleneği ve bu geleneğin mirasçısı olan gazeteciler hakikati halka ulaştırmaktan geri durmuyor, kamera ve mikrofonlarını özgürlük ve demokrasi için kullanmaya devam ediyor. DEM Parti olarak, barışın ve demokratik toplumun inşasında üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren gazetecileri selamlıyor; Metin Göktepe, Gurbetelli Ersöz, Hrant Dink, Ape Musa, Nagehan Akarsel, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin başta olmak üzere özgür basın şehitlerini saygıyla ve minnetle anıyoruz. Hakikatin izinde koşmaya devam eden ve ne pahasına olursa olsun halkın haber alma hakkına sahip çıkan özgür basın emekçilerinin Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dem Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Temel: 'Türkiye'de Muhalif ve Kürt Gazeteciler Yıllardır Ağır Tehdit ve Tutuklamalarla Susturulmak İstenmektedir' - Son Dakika

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