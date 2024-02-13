DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Çöpler Altın Madeni\'ndeki Göçük Hakkında Açıklama Yaptı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. Hatimoğulları, "Beşli çete ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen Erzincan İliç'teki altın madeninde felaket göz göre göre geldi! Bütün uyarılara rağmen sürekli kapasitesi arttırılan altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için kamu olanakları seferber edilmelidir. Süreci yakından takip ediyoruz. Meydana gelen göçükte kaybımızın olmaması tek temennimizdir" dedi.

"MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE KAYBIMIZIN OLMAMASI TEK TEMENNİMİZDİR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Beşli çete ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen Erzincan İliç'teki altın madeninde felaket göz göre göre geldi! Bütün uyarılara rağmen sürekli kapasitesi arttırılan altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için kamu olanakları seferber edilmelidir. Süreci yakından takip ediyoruz. Meydana gelen göçükte kaybımızın olmaması tek temennimizdir."