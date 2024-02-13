DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Çöpler Altın Madeni'ndeki Göçük Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Çöpler Altın Madeni'ndeki Göçük Hakkında Açıklama Yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Çöpler Altın Madeni\'ndeki Göçük Hakkında Açıklama Yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. Hatimoğulları, göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için kamu olanaklarının seferber edilmesi gerektiğini belirtti.

13.02.2024 18:38  Güncelleme: 18:39
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. Hatimoğulları, "Beşli çete ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen Erzincan İliç'teki altın madeninde felaket göz göre göre geldi! Bütün uyarılara rağmen sürekli kapasitesi arttırılan altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için kamu olanakları seferber edilmelidir. Süreci yakından takip ediyoruz. Meydana gelen göçükte kaybımızın olmaması tek temennimizdir" dedi.

"MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE KAYBIMIZIN OLMAMASI TEK TEMENNİMİZDİR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Beşli çete ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen Erzincan İliç'teki altın madeninde felaket göz göre göre geldi! Bütün uyarılara rağmen sürekli kapasitesi arttırılan altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için kamu olanakları seferber edilmelidir. Süreci yakından takip ediyoruz. Meydana gelen göçükte kaybımızın olmaması tek temennimizdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Çöpler Altın Madeni'ndeki Göçük Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Çöpler Altın Madeni'ndeki Göçük Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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