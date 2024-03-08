DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: İstanbul Sözleşmesi'ni Savunmaya Devam Edeceğiz

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AHMET ÜN

Diyarbakır'da düzenlenen 8 Mart mitinginde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Biz kadınlar örgütlü mücadele gücümüzle İstanbul'da da Amed'de de yaşamı savunacağız. Bunun için İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya devam edeceğiz. 6284 sayılı kanunu savunmaya devam edeceğiz. Elimizden alınmak istenen nafaka hakkımızı asla onlara vermeyecek ve savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) öncülüğünde İstasyon Meydanı'nda miting düzenlendi. Mitinge katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kadınların 5 bin yıldır erkek egemen sistem tarafından ezildiğini ve sömürüldüğünü söyledi.

"NAFAKA HAKKIMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tülay Hatimoğulları şu şekilde konuştu:

"Emeğimiz sömürüldü, şiddet gördük, katledildik boyun eğmedik. Eş başkanlık sistemimize saldırıldı ama asla boyun eğmedik. 8 Mart'ın tarihinde New Yorklu dokuma işçisi 123 kadın eşit işe eşit ücret için verdikleri mücadelede patron devlet el ele vererek onların bedenini ateşe verdi. 123 kadının külleriyle yazıldı 8 Mart tarihi. Selam olsun bedel ödeyen kadınlara, selam olsun külleriyle 8 Mart tarihini yazıp bizlere armağan edenlere. Biz kadınlar yaşam hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kadınlar özel olarak yetiştirilip, özel harp politikası olarak uygulanmak istenen siyasete boyun eğmeyeceğiz. Biz kadınlar örgütlü mücadele gücümüzle İstanbul'da da Amed'de de yaşamı savunacağız. Bunun için İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya devam edeceğiz. 6284 sayılı kanunu savunmaya devam edeceğiz. Elimizden alınmak istenen Nafaka hakkımızı asla onlara vermeyecek ve savunmaya devam edeceğiz. Bunun için Kürdistan'dan Türkiye'ye kadar el ele örgütlü mücadeleye var mıyız hep beraber?

"EŞ BAŞKANLIK MOR ÇİZGİMİZDİR"

Sevgili kadınlar bizler DEM parti olarak ve birlikte çalıştığımız bütün ortak güçlerle birlikte eş başkanlık mor çizgimizdir dedik. Eş başkanlık sistemine en büyük saldırı kayyum rejimiyle başlamıştır. Kayyumların en çok saldırdığı alan bizim belediyelerimizdeki kadın politikalarımız olmuştur. Eş başkanlık ve eşit temsiliyeti tartışmaya açmaya kalktılar, biz kadınlar izin vermedik, izin vermeyeceğiz. Şu anda Türkiye'de tam 5 bin kadın eş başkan adayımız ve yerel yönetimlere aday kadın arkadaşlarımız var. Türkiye'de hiçbir parti bunu gerçekleştirmemiştir. Bunu gerçekleştiren bir parti değil sadece, siz değerli kadınların iradesidir bunu gerçekleştiren. 31 Mart seçimlerinde belediyelerimizi kazandığımızda ki biraz önce burada Diyarbakır'ın onurlu kadınları eş başkan adaylarımız burada sizleri selamladılar. Diyarbakır olarak, kadınlar olarak, kadın eşbaşkanlarımızın etrafında demokratik kadın özgürlükçü belediye anlayışımızı icra edeceğiz. Biz kadınlar, kadın bakış açısıyla kadınların rahat edeceği bir şekilde hep beraber inşa edeceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır çünkü burada kadın meclisleri bu işin garantisidir."