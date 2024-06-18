DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş ve Bitlis'te bayramlaşma programlarına katıldı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçeleri ile Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Bakırhan, beraberindeki DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve partililerle Bulanık ve Malazgirt'te belediyeleri ziyaret etti, vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra Bitlis'in Tatvan ilçesine geçerek belediyeyi ziyaret eden ve bayramlaşma programına katılan Bakırhan, tercihini partilerinden yana kullanan vatandaşlara teşekkür etti.

Halkın 31 Mart'ta kararını verdiğini belirten Bakırhan, "Tatvan halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Kayyumcu anlayışa karşı kentlerimizi biz yöneteceğiz. Daha adil, hakkaniyetli ve özgür bir hizmet üreteceğiz." dedi.

Vatandaşların oylarına sahip çıkacaklarını dile getiren Bakırhan, "Tatvan halkını, ortaya koymuş olduğu yüksek iradeyi saygıyla selamlıyorum. Sizlere layık olmak için belediyelerimizle birlikte elimizden gelen bütün çalışmaları ortaya koyacağımızı belirtiyoruz. Hepinizin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Bakırhan, daha sonra Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol ve partililerle makama geçti.