DEM Parti Eş Genel Başkanları Alman Büyükelçi ile görüştü

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Netanyahu\'dan Gazzelilerin son sığınağı olan kent için tahliye emri

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile Genel Merkez'de bir araya geldi. Görüşmede güncel ve bölgesel gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunuldu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile Genel Merkez'de bir araya geldi. Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Berdan Öztürk'ün de katıldığı görüşmede güncel ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.