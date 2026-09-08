DEM Parti Eş Genel Başkanları, tahliye edilen Selçuk Mızraklı ile telefonda görüştü - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanları, tahliye edilen Selçuk Mızraklı ile telefonda görüştü

DEM Parti Eş Genel Başkanları, tahliye edilen Selçuk Mızraklı ile telefonda görüştü
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yaklaşık yedi yıldır tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden tahliye edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı ile telefonda görüştü.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, ceza süresinin tamamlanmasının ardından Edirne F Tipi Cezaevi'nden tahliye edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı ile telefonda görüştü.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, yaklaşık yedi yıldır bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden ceza süresinin tamamlanmasının ardından tahliye edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı ile telefonda görüştü.

"SESİ HER ZAMANKİ GİBİ GÜÇLÜ VE UMUT DOLUYDU"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Önceki dönem Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Dr. Adnan Selçuk Mızraklı ile telefonda görüştüm. Sesi her zamanki gibi güçlü ve umut doluydu. Hepinize çok selamları var. Temennimiz tutsak edilen tüm arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşması. Arkadaşlarımızla yeniden yan yana gelecek; barış, demokrasi ve adalet mücadelesini daha güçlü, daha kararlı ve omuz omuza sürdüreceğiz. Hoş geldin…"

"HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK SEVİNÇ"

Bakırhan da Mızraklı'nın tahliye edilmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "2019'da tutuklanan ve yerine kayyum atanan Amed Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, bugün özgürlüğüne kavuştu. Artık yeniden aramızda. Bugün kendisiyle telefonda görüştük, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Selçuk Başkan'ın özgürlüğüne kavuşması hepimiz için büyük bir sevinç" dedi.

Mızraklı'nın özgürlüğüne kavuşmasının, cezaevinde bulunan diğer arkadaşlarının da özgürlüğüne kavuşacağı günlerin habercisi olmasını dileyen Bakırhan, "Mücadelemizi kararlılıkla sürdürmenin sözünü veriyoruz. Şimdi hep birlikte barış, demokrasi ve halk iradesi için yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçmiş olsun Selçuk Başkan. Hoş geldin, baş göz üstüne geldin…" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanları, tahliye edilen Selçuk Mızraklı ile telefonda görüştü - Son Dakika

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