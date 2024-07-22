DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Emeklilere Zam Yapılmamasını Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Emeklilere Zam Yapılmamasını Eleştirdi

Geniş Video İzle

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını eleştirerek, emeklilere zam yapılmamasını ve kaynakların sermayeye ve yandaşlara aktarılmasını eleştirdi. Ayrıca, sokak hayvanlarına yönelik ötanazi yasasının geçmesini de eleştiren Koçyiğit, iktidarın ötekileştirme politikasından beslendiğini ve Tür soykırımına varacak bir yasayı Meclis'ten geçirmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, asgari ücretin yetersizliği ve milyonlarca insanın kredi kartlarıyla geçinmesi konularında da açıklamalarda bulundu.

22.07.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını eleştirerek, "Bu emekliler ocak ayında zam zamanı geldiği zaman 12 bin 500 lira üzerinden zam alamayacaklar. Emeklilere zam tartışmaları başlarken utanmadan sıkılmadan hiçbir mahcubiyet hissetmeden 'kaynak yok' diyorlar. Emeklilere ayıracakları kaynakları sermayeye, yandaşlara kaymak yaptıkları için emeklilere kaynak bulamıyorlar" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit TBMM'de yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İktidar, ötekileştirme politikasından besleniyor"

Sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, "Ortada hali hazırda bir yasa var. 2014'te çıkan 5199 sayılı yasa var. Bu yasanın eksikliklerinin giderilmesi, etkin uygulanması mümkün. Bunların hiçbirini yapmadılar. Şimdi toplu bir köpek katliamının önünü açacak bir teklifi getirdiler ve apar topar geçirmek istiyorlar. 20 yıldır iktidar olan bir AKP gerçeği var. Halihazırda bir yasa ve bununla beraber Meclis'in daha önce kurduğu araştırma komisyonu ve raporu var. Bu yasa, araştırma komisyonu raporu gözetilerek, eksiklikleri giderilebilir. Ama bunu yapmayı tercih etmiyorlar. İktidar düşmanlaştırmadan, nefretten ve ötekileştirme politikasından besleniyor. Bu anlamıyla da bugün getirdikleri hayvanları katliam yasasının da bunun bir parçası olduğunu ifade etmemiz gerekiyor" dedi.

"Tür soykırımına varacak yasayı Meclis'ten geçirmeye çalışıyorlar"

DEM Parti milletvekilleri olarak komisyon görüşmelerinde sokak hayvanlarına yönelik yasanın neden geçmemesi yönünde bilgilendirmelerde bulunduklarını söyleyen Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarını köpek saldırılarında yitirmiş insanları istismar edecek, onların acıları üzerine bu yasayı meşrulaştırmaya çalışacak kadar aslında gerçekten aymaz bir akıl olduğunu da gördük. Kürtleri Alevileri, Ermenileri, kadınları, sığınmacıları, LGBTİ+'ları ötekileştiren, düşmanlaştıran ve onun siyaset kuran akıl bugün sokakta yaşayan köpekleri katlederek, bu politikasını yeni bir aşamaya getirmek ve buradan faşizmi kurumsallaştırarak tam bir tür soykırımına varacak bir yasayı Meclis'ten geçirmeye çalışıyor. Biz buna razı olmayacağız. Bugünkü sokak köpeklerinin sorunlarının kaynağında AKP iktidarının olduğunu biliyoruz."

"Milyonlarca insan kredi kartlarıyla geçiniyor"

Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Koçyiğit, "Milyonlarca insan sefalet ücretiyle, açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Milyonlarca insan gündelik yaşamını kredi kartlarıyla devam ettirmeye çalışıyor. Borç batağına saplanmış Türkiye halkları gerçeği var" diye konuştu.

"Emeklilere ayıracakları kaynakları sermayeye, yandaşlara kaymak yaptıkları için..."

"Emekli ve emekçiyle dalga geçen bazı yaklaşımlar olduğunu da görüyoruz" ifadelerini kullanan Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bekleyin enflasyon düşecek, maaşlarınızın alım gücü artacak. Refaha ulaşacaksınız' diyorlar. Bunu söyleyen, her gün talan eden, kasaları boşaltan, her gün halkın sırtına yeni vergi yükleri bindiren iktidarın bizzat kendisi. En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya tamamladılar. Ama baktığımız zaman kök maaşlarda yine bir artış olduğunu görmüyoruz. Kök maaş artmadığı için her zam döneminde emekliler, eski düşük ücretleri üzerinden zam alıyor. Bunun kendisi de emeklilerimizi büyük bir açlığa ve sefalete mahkum ediyor. 12 bin 500 liraya tamamlanan emekli maaşları yaklaşık 2 milyon emekliyi etkiliyor. Bu emeklilerin kendisi ocak ayında zam zamanı geldiği zaman 12 bin 500 lira üzerinden zam alamayacaklar. Emeklilere zam tartışmaları başlarken utanmadan sıkılmadan hiçbir mahcubiyet hissetmeden 'kaynak yok' diyorlar. Emeklilere ayıracakları kaynakları sermayeye, yandaşlara kaymak yaptıkları için emeklilere kaynak bulamıyorlar. AKP- MHP iktidarı, 22 yılda halktan 3 trilyon dolar vergi toplamış. Kişi başı milli gelirin 10 bin doların altında olduğu bir ülkede, kişi başına 35 bin dolar vergi toplamış. Bu para korkunç bir para. Buradan soruyoruz, bu parayı nereye harcadınız? Halkın paralarını kime peşkeş çektiniz?"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Emeklilere Zam Yapılmamasını Eleştirdi
Kaynak: ANKA

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Asgari Ücret, DEM Parti, Zam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Emeklilere Zam Yapılmamasını Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 16:32:33. #1.12#
SON DAKİKA: DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Emeklilere Zam Yapılmamasını Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement