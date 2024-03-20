DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, İstanbul ilçelerinde seçim çalışması yaptı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Sarıyer, Beşiktaş ve Zeytinburnu ilçelerinde seçim çalışması yaptı.
Sarıyer Merkez Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Beştaş, ardından semt pazarını geçti.
Pazarcı esnafıyla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Beştaş, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da görüştü. Beştaş, kendisini tanıtarak seçim için destek istedi.
Beşiktaş Ortaköy Meydanı'nda da esnaf ziyareti gerçekleştiren Beştaş, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Zeytinburnu ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren Beştaş, burada da pazarı ve esnafı ziyaret etti.
Ziyaretlerde Beştaş'a, eski HDP Milletvekili Murat Çepni eşlik etti.
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