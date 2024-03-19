DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Küçükçekmece ve Esenler'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Küçükçekmece ve Esenler'de ziyaretlerde bulundu

DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Küçükçekmece ve Esenler\'de ziyaretlerde bulundu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Küçükçekmece'deki Garip Baba Cemevi'ni ziyaret etti ve ardından Esenler Dörtyol Meydanı'nda halk buluşmasına katıldı. Beştaş, daha sonra Esenler Cemevi'ne ziyarette bulunarak Küçükçekmece'de düzenlenen iftara katıldı. Ziyaretlerde, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de hazır bulundu.

19.03.2024 20:29  Güncelleme: 20:31
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Küçükçekmece ve Esenler'de ziyaretlerde bulundu.

Beştaş, ilk olarak Küçükçekmece'deki Garip Baba Cemevi'ni ziyaret etti, ardından Esenler Dörtyol Meydanı'nda halk buluşmasına katıldı.

Daha sonra, Esenler Cemevi'ne ziyarette bulunan Beştaş, Küçükçekmece'de Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu tarafından düzenlenen iftara iştirak etti.

Ziyaretlerde, 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de hazır bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Küçükçekmece ve Esenler'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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