Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Küçükçekmece ve Esenler'de ziyaretlerde bulundu.
Beştaş, ilk olarak Küçükçekmece'deki Garip Baba Cemevi'ni ziyaret etti, ardından Esenler Dörtyol Meydanı'nda halk buluşmasına katıldı.
Daha sonra, Esenler Cemevi'ne ziyarette bulunan Beştaş, Küçükçekmece'de Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu tarafından düzenlenen iftara iştirak etti.
Ziyaretlerde, 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de hazır bulundu.
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