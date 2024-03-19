DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Küçükçekmece ve Esenler\'de ziyaretlerde bulundu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programlarına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar programlarına devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile Söke Yeni Camii Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi, bugün de il genelinde 9 ayrı noktada iftar programı düzenledi ve 15 bin kişi iftarını Büyükşehir'in sofralarında açtı.