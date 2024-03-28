DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarına devam ediyor

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarına Bağcılar ve Kadıköy'de devam etti.

Beştaş, ilk olarak Sancaktepe Mahallesi'ndeki Bağcılar Cemevi'ni ziyaret etti. Burada cemevi hakkında bilgi alan Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında her kesimle buluşmaya çalıştıklarını ifade ederek "Her zaman şu çağırıyı yaptık. Kendimize oy verelim. Partimizin etrafında, ağacın etrafında kenetlenelim." diye konuştu.

Beştaş, Bağcılar'daki programının ardından Kadıköy'e geçti. Rıhtım Meydanı'nda partisinin seçim standındaki kadınlarla görüşen Beştaş, burada fotoğraf çektirdi.

Daha sonra buradaki kalabalığa hitap eden Beştaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kendisi için oy istedi.