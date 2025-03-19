DEM Parti, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Gözaltını Değerlendirecek - Son Dakika
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DEM Parti, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Gözaltını Değerlendirecek

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. Toplantı, Tülay Hatimoğulları başkanlığında Diyarbakır'da gerçekleştirilecek.

19.03.2025 10:55  Güncelleme: 10:56
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(ANKARA) - DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İBB'ye yönelik operasyonu değerlendirmek üzere bugün Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları başkanlığında Diyarbakır'da toplanacağını duyurdu.

DEM Parti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, son gelişmeleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan operasyonu değerlendirmek üzere bugün saat 18.00'de, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları başkanlığında Diyarbakır'da toplanacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Gözaltını Değerlendirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Gözaltını Değerlendirecek - Son Dakika
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