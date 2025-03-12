DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

ERDOĞAN 'İSTERLERSE RANDEVU VERİRİM' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEM parti ile görüşür müsünüz?" sorusuna , "Arkadaşlarımız görüşecekler işte. Grup başkanlarımızla görüşmeler yapıyorlar ama benden de istendiği takdirde ben de veririm." diye yanıt vermişti.

DEM PARTİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEP ETTİ

Bu açıklamadan birkaç saat sonra DEM Parti, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulunduğunu duyurdu.

DEM PARTİ'NİN SİYASİ PARTİ TURLARI

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısının ardından İmralı heyeti, ikinci siyasi parti turlarını gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, hafta başında CHP, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaret etti. DEM Parti heyetinin siyasi parti turu, bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile devam ediyor. DEM heyeti, 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te MHP ve AK Parti ile görüşecek.