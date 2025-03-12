Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEM parti ile görüşür müsünüz?" sorusuna , "Arkadaşlarımız görüşecekler işte. Grup başkanlarımızla görüşmeler yapıyorlar ama benden de istendiği takdirde ben de veririm." diye yanıt vermişti.
Bu açıklamadan birkaç saat sonra DEM Parti, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulunduğunu duyurdu.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısının ardından İmralı heyeti, ikinci siyasi parti turlarını gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, hafta başında CHP, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaret etti. DEM Parti heyetinin siyasi parti turu, bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile devam ediyor. DEM heyeti, 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te MHP ve AK Parti ile görüşecek.
Son Dakika › Güncel › DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)