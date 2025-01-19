(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci görüşme talebiyle pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na başvuracakları bildirildi.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile ikinci görüşmeyi yapmak için pazartesi günü Adalet Bakanlığına başvuruda bulunacak. Heyet başvurduktan sonra kısa süre içinde ikinci ziyaretin gerçekleşmesini bekliyoruz" denildi.
Son Dakika › Güncel › DEM Parti İmralı Heyeti'nden Öcalan'a İkinci Görüşme Talebi - Son Dakika
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