DEM Parti, İsrail'in Refah'taki çadır kent saldırısını kınadı - Son Dakika
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DEM Parti, İsrail'in Refah'taki çadır kent saldırısını kınadı

DEM Parti, İsrail\'in Refah\'taki çadır kent saldırısını kınadı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İsrail'in, Filistinlilerin bulunduğu Refah'taki çadır kente yönelik saldırısını kınadı. Parti, Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliamlarının sınır tanımadığını belirterek, saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti. Açıklamada, Netanyahu hükümetinin pervasızlıkta geldiği acımasız aşamayı gözler önüne serdiği ve tepki vermeyen devletlerin suç ortağı olduğu vurgulandı. DEM Parti'nin, mazlum Filistin halkının yanında olduğu belirtildi.

27.05.2024 14:57
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İsrail'in, Filistinlilerin bulunduğu Refah'taki çadır kente yönelik saldırısını kınadı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliamlarının sınır tanımadığı belirtilerek, "Yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Refah'taki çadır kente İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıyı, DEM Parti olarak en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Katliamın, Netanyahu hükümetinin pervasızlıkta geldiği acımasız aşamayı gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada, "Bu saldırılar karşısında tepki vermeyen ve göstermelik tavır sergileyen her devlet, Netanyahu hükümetinin suç ortağı konumundadır." denildi.

Açıklamada, DEM Parti'nin, mazlum Filistin halkının yanında olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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