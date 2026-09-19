DEM Parti İstanbul İl Örgütü, LFI'li Saint-Martin'le Kürt meselesini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, LFI'li Saint-Martin'le Kürt meselesini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti İstanbul İl Örgütü, LFI\'li Saint-Martin\'le Kürt meselesini görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, LFI Milletvekili Arnaud Saint-Martin'in parti binasını ziyaret ettiğini duyurdu. Ziyarette Ebru Günay ve Cengiz Çiçek de bulundu; Kürt meselesinin geleceği, Türkiye'deki siyasal gelişmeler ve Fransa'daki siyasi durum değerlendirildi.

(İSTANBUL) - DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Arnaud Saint-Martin'in parti binasını ziyaret ettiğini; görüşmede Kürt meselesinin geleceği, Türkiye'deki siyasal gelişmeler ve Fransa'daki siyasi durumun ele alındığını bildirdi.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise-LFI) Milletvekili Arnaud Saint-Martin'in ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise-LFI) vekili Arnaud Saint-Martin'i İl Örgütümüzde ziyaret ederek, Dış İlişkiler Eş Sözcümüz Ebru Günay ve vekilimiz Cengiz Çiçek ile görüştü. Sürece, Kürt meselesinin geleceğine, Türkiye'deki siyasal gelişmelere ve Fransa'daki siyasal duruma ve olası gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunduk."

Kaynak: ANKA
Cengiz ÇiçekMilletvekiliDış PolitikaEbru GünayDEM PartiPolitikaİstanbulTürkiyeFransaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı
Trabzon’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Meral Akşener Vakfı’nın logosu belli oldu Meral Akşener Vakfı’nın logosu belli oldu
Erzurum’da silahlı çatışmada 1’i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı Erzurum'da silahlı çatışmada 1'i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı
Alanya seferinde taciz iddiası Otobüs muavini gözaltına alındı Alanya seferinde taciz iddiası! Otobüs muavini gözaltına alındı
Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor
21:22
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
21:18
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
20:55
İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi
İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi
20:12
Salah, Türkiye’deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
19:59
Canlı anlatım: Trabzonspor farka gidiyor
Canlı anlatım: Trabzonspor farka gidiyor
19:52
İstanbul’da toprak kayması: Ekipler zamanla yarışıyor
İstanbul'da toprak kayması: Ekipler zamanla yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 21:50:16. #.0.3#
SON DAKİKA: DEM Parti İstanbul İl Örgütü, LFI'li Saint-Martin'le Kürt meselesini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement