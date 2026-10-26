DEM Parti Kadın Meclisi, 2027 bütçesini İstanbul'da düzenlediği çalıştayda ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DEM Parti Kadın Meclisi, 2027 bütçesini İstanbul'da düzenlediği çalıştayda ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
DEM Parti Kadın Meclisi, 2027 bütçesini İstanbul\'da düzenlediği çalıştayda ele aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
DEM Parti Kadın Meclisi, 2027 bütçesini İstanbul\'da düzenlediği çalıştayda ele aldı
Haber Videosu

DEM Parti Kadın Meclisi, İstanbul'da düzenlediği çalıştayda 2027 bütçesini kadın emeği, yoksulluk, kamusal hizmetlere erişim, şiddetle mücadele ve barış başlıklarında ele aldı. Çalıştaya milletvekilleri, akademisyenler, sendikalar ve kadın örgütlerinin temsilcileri katıldı.

(İSTANBUL) - DEM Parti Kadın Meclisi tarafından İstanbul'da "Eşitliğin, Özgürlüğün ve Barışın Bütçesini İstiyoruz" sloganıyla düzenlenen çalıştayda Meclis'te görüşülecek 2027 yılı bütçesi; kadın emeği, yoksulluk, kamusal hizmetlere erişim, şiddetle mücadele ve barış başlıkları altında ele alındı.

Çalıştaya, DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, milletvekilleri Adalet Kaya ve Özgül Saki, Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahalı, akademisyenler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ile kadın ve feminist örgütlerin temsilcileri katıldı.

Çalıştay, "Bütçenin hazırlanması, vergi adaleti, kaynak dağılımı ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme" başlıklı sunumla başladı.

KADIN EMEĞİ, YOKSULLUK VE KAMUSAL BAKIM

Çalıştayın ilk oturumu, "Kadın Emeği, Yoksulluk ve Kamusal Bakım" başlığıyla gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu'nun yaptığı oturumda kadın istihdamı, güvencesiz çalışma ve sosyal güvence, ücretsiz bakım emeği ve kamusal bakım hizmetleri ele alındı.

Kadın yoksulluğu, emeklilik ve sosyal hizmetlerin yanı sıra barınma ve temel ihtiyaçlara erişim konularının da tartışıldığı oturuma sendikalar, emek örgütleri ve ilgili alanlarda çalışan akademisyenlerin temsilcileri katıldı.

EŞİT YURTTAŞLIK VE KAMUSAL HİZMETLERE ERİŞİM

Çalıştayın ikinci oturumunda "Eşit Yurttaşlık, Kesişimsellik ve Kamusal Hizmetlere Erişim" başlığı ele alındı. Oturumun moderatörlüğünü DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya yaptı.

Oturumda etnik kimlik, anadil ve inanç temelinde yaşanan eşitsizlikler tartışıldı. Engellilerin bağımsız yaşam hakkı ve erişilebilir kamu hizmetleri, LGBTİ+'ların ve göçmenlerin barınma, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi de oturumun gündeminde yer aldı. Merkezi ve yerel bütçelerde ayrımcılıkla mücadele ve katılımcılık konuları da değerlendirildi.

BEDEN POLİTİKALARI VE ŞİDDETLE MÜCADELE

Üçüncü oturumda "Beden Politikaları ve Şiddet" başlığı altında beden politikaları, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, kadına yönelik şiddet ve LGBTİ+fobik şiddetle mücadele konuları ele alındı.

Oturumda ayrıca kadın sığınakları, danışma merkezleri ve destek hizmetleri, dijital şiddet ve adalete erişim başlıkları tartışıldı. Çerçeve sunumunu DEM Parti Milletvekili Özgül Saki'nin yaptığı oturumda, kadın örgütleri, sivil toplum örgütleri ve ilgili meslek örgütlerinin temsilcileri görüş ve önerilerini paylaştı.

"BARIŞIN BÜTÇESİ" OTURUMU

Çalıştayın dördüncü oturumu, "Barışın Bütçesi" başlığıyla gerçekleştirildi. Koordinasyon üyesi Fatma Koçyiğit'in moderatörlüğünü yaptığı oturumda, güvenlik merkezli bütçe tercihleri ve demokratik denetim konusu ele alındı. Barış sürecinde sosyal haklara ve kamu hizmetlerine kaynak ayrılması, bölgesel eşitsizlikler, yerinden edilme ve toplumsal onarım başlıkları da oturumda tartışıldı.

ORTAK BÜTÇE TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Çalıştay, oturumlarda ortaya çıkan öncelikli bütçe taleplerinin ortaklaştırılması, sonuç metninin hazırlanması ve kapanış değerlendirmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
YoksullukDEM PartiİstanbulPolitikaGüncelKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
Seçim gündemi ısındı Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
İlçeyi karıştıran fotoğraf İlçeyi karıştıran fotoğraf
Kocaeli’de 9 ay önce kurşunlanan kebapçıya yeniden ateş açıldı: İşletme sahibi hayatını kaybetti Kocaeli'de 9 ay önce kurşunlanan kebapçıya yeniden ateş açıldı: İşletme sahibi hayatını kaybetti
Kolye tartışması kanlı bitti Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada
Korku filmlerini andıran görüntü Kamera tüm olan biteni kaydetti Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
İstanbul için saat verildi Hava bir anda soğuyacak, yağmur geliyor İstanbul için saat verildi! Hava bir anda soğuyacak, yağmur geliyor
17:53
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
17:32
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
17:30
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini Tam 7 gol çıkacak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
17:26
Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya
Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya
17:03
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
17:00
Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor Türk devletlerinden gelenler yerli sayılacak
Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor! Türk devletlerinden gelenler yerli sayılacak
16:41
Günün ilk derbisinde geri dönüş İşte kazanan
Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan
16:18
Mısır’dan Suudi Arabistan’a askeri destek kararı
Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
15:37
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
15:07
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum
İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
15:04
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 17:56:21. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Parti Kadın Meclisi, 2027 bütçesini İstanbul'da düzenlediği çalıştayda ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei