DEM Parti Kayyumlara Karşı Meclis'te Eylem Yaptı - Son Dakika
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DEM Parti Kayyumlara Karşı Meclis'te Eylem Yaptı

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DEM Parti milletvekilleri, kayyum atamalarına tepki için TBMM'de oturma eylemi gerçekleştirdi.

04.12.2024 15:28
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(TBMM) - DEM Parti'li grup başkanvekilleri ile milletvekilleri kayyum atamalarına tepki göstermek amacıyla TBMM'ye oturma eylemi yaptı. "Kayyum darbedir darbeye hayır", "Jın jiyan azadi", "Eş başkanlık bizim kırmızı çizgimizdir", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları atan ve alkışlarla tempo tutan DEM Parti'liler, zılgıt çekti.

DEM Parti grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve 15 milletvekili sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı önünde kayyum atamalarına tepkilerini dile getirdikleri açıklamanın ardından Meclis'e gelerek, Şeref Holü'ne geçti ve burada oturma eylemi başlattı.

Ellerinde kayyumu protesto eden dövizlerle Şeref Kapısı önündeki merdivenlere oturan vekiller, "Kayyum darbedir darbeye hayır", "Jın jiyan azadi", "Eş başkanlık bizim kırmızı çizgimizdir", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları attı. Zaman zaman alkışlarla tempo tutan DEM Parti'liler, zılgıt çekti.

Oturma eyleminden önce açıklama yapan Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'in tüm vatandaşların seçme ve seçilme hakkını savunması gerektiğini söyleyerek, bu yüzden eylemi Meclis'te gerçekleştirdiklerini belirtti. Meclis'teki tüm siyasilerin hak gaspına sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Temelli, "Savaşa karşı çıkacağız, tecrite karşı çıkacağız, kayyumlara karşı çıkacağız" dedi.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Temelli, "Bugün Suriye'de çetelerin arkasına dizilenler, çeteler eliyle Suriyeyi karıştır aya çalışanlar şunu bilsin ki savaşla bu ülkenin bir geleceği yok" şeklinde konuştu. Temelli, "Bu ülkenin geleceğini yok sayanlara karşı Kürtler ve Türkler hep birlikte barış mücadelesi verecek" ifadesini kullandı.

"Biz de o makul sürenin ne olduğunu merakla bekliyoruz"

Bir gazetecinin "İmralı ile görüşme başvurusu"na ilişkin sorusu üzerine Temelli, şunları söyledi:

"Adalet Bakanı'nın açıklaması var; 'makul bir süre' diyor. Biz de o makul sürenin ne olduğunu merakla bekliyoruz. Bir adım atılacağını dile getiriyorlar ama henüz o adım atılmış değil. Bu makul süre nedir? Bu adımın atmalarının önündeki engel nedir? İmralı kapısı açıldığında, Öcalan konuştuğunda bu ülkenin barışa dair umutları da yükselecek. Şimdi siz bu adım atmıyorsanız demek ki barışa dair bir beklentiniz de yok demek ki. Sizin iç barışa dair beklentiniz yok. O zaman niyetinizin ne olduğunu açık açık söyleyin. Dem Parti'ye ayar vereceğiniz önce gidin kendi ayarlarınızı düzeltin."

"Yarın da canlı kayyım sergisi yapacağız"

DEM Parti'nin oturma eylemi yaklaşık 40 dakika sürdü. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, yarın da Meclis'te "canlı kayyım sergisi" yapacakarını belirterek, "Hiç kimse hergün hukuksuzluk yapıp bizim de burada normal rutine devam ettirmemizi beklemesin" şeklinde konuştu.

DEM Parti'li milletvekilleri eylemin ardından Genel Kurul'a geçti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Kayyumlara Karşı Meclis'te Eylem Yaptı - Son Dakika

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