DEM Parti'li Ayşe Serra Bucak Küçük, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti'li Ayşe Serra Bucak Küçük, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi

Geniş Video İzle

DEM Parti'li Ayşe Serra Bucak Küçük, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve mazbatasını aldı. Küçük, halka seslenerek önümüzdeki 5 yıl boyunca belediyenin halkın ve toplumun belediyesi olacağını söyledi.

08.04.2024 15:52  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHMET ÜN

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasının aldı. Belediye önünde halka seslenen Küçük, "Buradan bir söz daha veriyoruz, önümüzdeki 5 yıl bir daha iradenizi gasp edemeyecekler. Önümüzdeki 5 yıl burası halkın, toplumun belediyesi olacak" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük, mazbatasını aldı. İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Küçük, beraberindeki DEM Parti'den seçilen ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partiliyle birlikte Dağkapı Meydanı'na toplanıp, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasına yürüyüş yaptı.

Büyükşehir Belediyesi önünde açıklamada yapan Küçük, bu sabah saatlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Vali Ali İhsan Su'nun belediyede yaptığı Meclis toplantısına tepki gösterdi.

Mazbatanın bugün alınacağı bilinmesine rağmen yapılan meclis toplantısıyla ilgili hukuki süreç başlatacakların söyleyen Küçük, kayyımların yaptığı tüm usulsüzlükleri ifşa edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"2016 yılında kayyım atandığında Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, hukuksuz bir şekilde cezaevine konuldu. Bugün her ikisi de maalesef aramızda değiller. 2019'da kayyımlar atandığında Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen mazbatalarını aldılar ama ikisi de şu an cezaevinde konuldu. İradelerine darbe yapılan tüm eşbaşkanlarımıza selam gönderiyoruz. Bu mücadele bitmeyecek. Değerli Diyarbakır halkı, sizler de biliyorsunuz, bu sabah saat 11.00'de İl Seçim Kurulu'nda mazbatamızı alacağımızın bilgisine rağmen, burada bu kayyımcı anlayış, darbeci anlayış, halk iradesini görmek istemeyen darbeci anlayış,  halen bir meclis toplantısı yaptı. Elbette devlet yapısında ve yargı önünde bunun hesabı soracağız. Buradan Diyarbakır halkına söz veriyoruz yaptıkları hiçbir şey yanlarına kalmayacak. Söz veriyoruz onların yaptıklarını ifşa edeceğiz ve yargının önüne taşıyacağız.

"BURASI HALKIN, TOPLUMUN BELEDİYESİ OLACAK"

Kendimizi de kentimizi de demokratik çoğulcu, katılımcı, tüm Diyarbakır halkıyla, tüm gençlerle, kadınlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla yöneteceğiz dedik. İşte buradayız ve hep birlikte yönetmek irademiz tamdır. Bu yolda bize destek olan DEM Parti'yi Diyarbakır'da birinci parti seçen bütün halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Buradan bir söz daha veriyoruz, önümüzdeki 5 yıl bir daha iradenizi gasp edemeyecekler. Önümüzdeki 5 yıl burası halkın, toplumun belediyesi olacak. Belediyenin kapısı her zaman sizlere açık olacak."

MECLİS TOPLANTI SALONUNU SÜPERGEYLE TEMİZLEDİLER

Küçük, açıklamasının ardından beraberindekilerle birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis Toplantı Salonu'na geçti. Kısa bir süre önce kayyım yönetimin yaptığı toplantı salonu ve masalar temizlendi. Partililerden biri süpürgeyle yerleri temizlerken, Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun'un ise masayı temizlemesi dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

Ayşe Serra Bucak, Diyarbakır, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti'li Ayşe Serra Bucak Küçük, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
    16:21 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 41 yaşındaki Selda D.'nin cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebi belirlenecek şekilde Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

  • AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides Misyonu 11 Saldırıyı Püskürttü
    16:19 AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides Misyonu 11 Saldırıyı Püskürttü

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Kızıldeniz'deki askeri misyonu Aspides'in şu ana kadar 11 saldırıyı püskürttüğünü açıkladı. Misyonun amacı, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerine karşı savunma operasyonu yapmak ve ticaret yollarını korumaktır.


15:49 CHP lideri Özel’in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor
15:02 Süper Lig kulüpleri, TFF’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor
14:33 31 Mart sonrası ilk kayyum CHP’nin kazandığı ilçeyi vali yardımcısı yönetecek 31 Mart sonrası ilk kayyum! CHP'nin kazandığı ilçeyi vali yardımcısı yönetecek
14:05 Televizyona yansımayan o an Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu’nun sözünü yerde bıraktı Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı
11:21 Meral Akşener bırakıyor İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var Meral Akşener bırakıyor! İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var
14:50 Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı ölümünün 20. yılında anıldı Oktay Kaynarca’dan taziye mesajı geldi Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi
12:44 2 yıl sonra itiraf geldi Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın’la aşk yaşıyor 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
12:43 Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı
12:38 İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı
12:05 Ece Seçkin’den “Külotla sahneye çıkmasınlar“ diyen İzzet Yıldızhan’ın tekne videosuna tepki Ece Seçkin'den "Külotla sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki
10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
10:12 Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya’nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı Serdar Ortaç’a yüklendi Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı! Serdar Ortaç'a yüklendi
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 16:25:53. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Parti'li Ayşe Serra Bucak Küçük, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement