DEM Parti Lideri\'nden Kayyum Eleştirisi

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HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Biz aylardır diyalog diyoruz, müzakere diyoruz, Kürt sorununun barışçıl çözümü diyoruz, beyefendiler kayyum diyor, badem bıyıklılar diyor. Böyle barışa ulaşılmaz, böyle barış sağlanmaz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın görevden uzaklaştırıldığını ve yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıklamasının ardından, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DEM Partili milletvekilleri kente geldi. Belediye binası önünde açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Biz aylardır diyalog diyoruz, müzakere diyoruz, Kürt sorununun barışçıl çözümü diyoruz, beyefendiler kayyum diyor, badem bıyıklılar diyor. Böyle barışa ulaşılmaz, böyle barış sağlanmaz. Kürt'ün iradesine kayyum atayarak, gazetecisini katlederek, yöneticisini hapsederek, belediye eş başkanlarına hiç yok yere yargılayıp ceza vererek barış olmaz. Bir taraftan kayyum, bir taraftan müzakere olmaz. Bir tarafta halkın iradesini gasp edip, bir taraftan 'Biz bu sorunu çözelim, Türkiye barışını sağlayalım' olmaz. Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum; Türkiye barışını böyle mi sağlayacaksınız? Bu zulüm düzeniyle, bu gaspçı iktidarla birlikte. Kendinize güveniyorsanız getirin sandığı koyun, Siirt halkları, Siirt'in Arapları, Siirt'in Kürtleri kimi seçiyorsa ona saygı duyacaksınız. Bu belediyeyi biz her seferinde kazanıyoruz, halka büyük hizmet ediyoruz. Türk, Kürt, Arap ayırmadan herkese adil bir hizmet veriyoruz. Belediyede çalışan Kürt'e, Arap'a, Türk'e karışmadan, kimseyi görevinden işinden etmeden hepsiyle birlikte kardeşçe çalışırken bu hırsız kayyumcu düzen şimdi onlarca insanın işine son verecek. Onlarca insanın yerini değiştirecek, sizin kaldırımınıza, yolunuza, parkınıza, bahçenize kültürünüze, çocuklarınızın geleceğine yapılan yatırımı emin olun bu rantçılar çalacak, çırpacak. Bu belediyeyi daha da borçlandıracak" diye konuştu.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,