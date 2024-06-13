DEM Parti, Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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DEM Parti, Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi

İçişleri Bakanlığınca Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki amacıyla DEM Parti tarafından miting düzenlendi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Hakkari halkının iradesine sahip çıkacaklarını ve demokrasiyi korumaya devam edeceklerini belirtti.

13.06.2024 20:38
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İçişleri Bakanlığınca Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki amacıyla DEM Parti tarafından miting düzenlendi.

DEM Parti Hakkari İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen partililer, mitingin yapıldığı Sümbül Mahallesi'ndeki otogara kadar yürüdü.

Burada toplanan kalabalığa seslenen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, günlerdir Türkiye kamuoyunun Hakkari'yi tartıştığını söyledi.

Hakkari halkının 31 Mart'ta seçimini DEM Parti adaylarından yana kullandığını belirten Bakırhan, Akış'ın görevden uzaklaştırılmasına tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Hakkari'de ortaya koyduğunuz bu dayanışma ve direniş, bundan sonra kayyum atamak isteyenleri düşündürecektir. Önümüzde uzun bir süre var. Demokratik bir Türkiye'yi göreceğiz. Türkiye halklarının 31 Mart'taki başarısı önümüzdeki günlerde katlanarak, yükselerek, büyüyerek devam edecektir. Cesaretleri varsa Hakkari'den söylüyorum; hadi buyurun tekrar hodri meydan, biz Hakkari'de yeniden seçim yapılmasına da varız."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da seçimin, demokrasinin asgari koşulu anlamına geldiğini ifade etti.

Halkın Hakkari'de iradesine sahip çıktığını, mücadelesini sürdürdüğünü belirten Hatimoğulları, "Belediyelerimizi kazandığımız her yerde demokrasi, insan hakları, bu ülkenin geleceği, Türkiye'de yaşayan bütün halkların ortak yaşamı adına korumaya devam edeceğiz. Halkın içindeyiz, halkın içinde kalacağız. Bütün belediye eş başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz halkın hizmetinde çalışmaya devam edecek. Kayyumcu anlayışa en büyük cevabı böyle vereceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sona eren mitinge DEM Parti milletvekilleri, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

İçişleri Bakanlığınca 3 Haziran'da Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Sıddık Akış, 5 Haziran'da da Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEM Parti, Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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