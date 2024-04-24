DEM Parti Milletvekili Cizre Belediyesi\'nin kayyım yönetiminden kalan borçları TBMM gündemine taşıdı

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AHMET ÜN

(CİZRE) -Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Cizre Belediyesi'nin kayyım yönetiminden kalan 772 milyon liralık borcunu TBMM gündemine taşıdı. Aslan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye "Cizre Belediyesi kayyımlar yönetiminde kaç kez bakanlığınızca ve Sayıştay tarafından denetlenmiştir? Cizre Belediyesini uğratmış oldukları kamu zararı nedeniyle eski kayyımlar hakkında herhangi bir soruşturma açılacak mıdır" diye sordu.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Cizre Belediyesi'nin kayyım yönetiminden kalan borçlarıyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Aslan, Bakan Özhaseki'ye şu soruları yöneltti:

"-Cizre'nin son kayyımı olan Kaymakam Nazlı Demir'in belediyeyi 772 milyon 414 bin 347 TL borca soktuğu doğru mudur?

-Cizre'de kayyımlar döneminde satışla elden çıkarılan belediye mülklerinden ne kadar gelir elde edilmiştir?

-Cizre Belediyesi'ne ait kaç taşınmaz bedelsiz olarak kayyımlar döneminde devredilmiştir?

-Son 2 yılda Cizre Belediyesi'nde hibe edilen belediyeye ait demirbaşlar nelerdir? Bunlar hangi kurum ve kuruluşlara hibe edilmiştir.

-Cizre Belediyesinin edindiği borçlara karşılık hangi projeler, hizmetler ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir?

-Cizre Belediyesi kayyımlar yönetiminde kaç kez bakanlığınızca ve Sayıştay tarafından denetlenmiştir?

-Cizre Belediyesini uğratmış oldukları kamu zararı nedeniyle eski belediye kayyımı olan Cizre Kaymakamı Nazlı Demir ve diğer kayyımlar hakkında herhangi bir soruşturma açılacak mıdır?

-Cizre Belediyesinin belediyecilik hizmetlerini sunabilmesi adına belediye bütçenin arttırılması yönünde bir girişiminiz veya hazırlığınız var mı?

-Kayyımlar döneminde borç altına sokulan belediyelerin hizmet üretememe noktasına gelmiş olması nedeniyle belediyenin bu borçlarının silinmesi veya borcun hazine tarafından karşılanması ya da borcun kayyımlara rücu edilmesi konusunda bir çalışma yürütecek misiniz?"