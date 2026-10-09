DEM Parti Sözcüsü Doğan, Kurtulmuş\'a kapsayıcı İzleme Komisyonu için çağrı yaptı

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, çerçeve yasanın ardından atılması gereken adımlara işaret ederek, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a İzleme Komisyonu'nun kapsayıcı biçimde oluşturulması çağrısında bulundu. Doğan, "Sürecin ilerlemesi, hız alarak devam etmesi gerekiyor. Belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sürecin ilerlemesi için çerçeve yasanın uygulanmasına ilişkin belirsizliklerin giderilmesi ve Meclis'te kurulması öngörülen İzleme Komisyonu'nun çalışmalarının tamamlanması gerektiğini vurgulayan Doğan, siyasi partilere ve toplumsal kesimlere sürece aktif katılım çağrısı yaptı. Çerçeve yasanın önemli bir başlangıç olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını söyleyen Doğan, "Bu, yasa silsilesinin ilk adımı. Eksikleri, itirazlarımız olmakla birlikte önemli bir siyasi ve hukuki zemin oluşturuyor. Bundan sonra atılması gereken adımlar var" ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ'A İZLEME KOMİSYONU ÇAĞRISI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunan Doğan, çerçeve yasa kapsamında kurulması beklenen İzleme Komisyonu'nun katılımcı ve kapsayıcı bir yapıda oluşturulmasının önemine işaret etti. Doğan, şöyle konuştu:

"Yasanın da öngördüğü İzleme Komisyonu'nun, süreci destekleyecek, güçlendirecek, diğer siyasi partilerin temsiliyetlerinin sağlanabileceği, kapsayıcılığın ve çoğulculuğun sağlanabileceği bir yöntemle bir an önce bu kuruluş çalışmaları tamamlanmalı. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş da siyasi partilerle görüşmek için gerekli ziyaretleri tamamlamalı, önerilerini almalı, usul, esas ve çalışma ilkeleri belirlenmeli. Yöntem kamuoyuyla paylaşılmalı. Biz bu konuda şeffaflığın çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Komisyonun çalışmalarının somut adımlara zemin hazırlayacağını kaydeden Doğan, "Somut bir şekilde uygulamanın görülmesi hem süreci ilerletecek hem yeni aşamalara taşıyacak hem diğer yasal çalışmaları bir an önce gündemimize almamızı sağlayacak" dedi.

"NETLİĞE KAVUŞTURULMALI"

Çerçeve yasanın uygulanmasına dair belirsizliklerin giderilmesini isteyen Doğan, "Ne zaman yürürlüğe girecek, nasıl olacak, üst kurul nasıl çalışacak, üst kurulun altındaki kurulların işleyişi, üyeleri, yapılması gerekenler; tüm bunlar bir netliğe kavuşturulmalı ve bu tartışmalara boğulmamalı. Bundan sonraki süreç hızlı ilerlemeli" ifadelerini kullandı.

Doğan, "Barış ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü Sayın Öcalan'ın sürece etkin katılımını sağlayacağı için çok önemli. Bunun daha önce de altını çizmiştik. Bu katılımın bir an evvel sağlanması gerekiyor. Sürecin bekleyerek, bekletilerek, duraklaştırılarak devam etmesi değil, hız alarak yeni adımlarla ilerleyebilmesine ihtiyaç var" diye konuştu.

"BARIŞ VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ, MÜCADELE EDENLERİN OMUZUNDA YÜKSELİR"

Sürecin yalnızca siyasi partilerin sorumluluğuna bırakılamayacağını söyleyen Doğan, toplumsal desteğin önemini vurguladı. Doğan, "Bir yandan barışı tesis etmeye çalışırken öte yandan demokratik toplumu inşa etmeye çalışıyoruz. Evet, demokratik toplum için birtakım yasal değişikliklere ihtiyaç var ancak yalnızca yasal değişiklikler değil, bunu oluşturacak toplumsal güce, desteğe de ihtiyaç var. Çünkü hep söyleyegeldiğimiz gibi barış ve demokrasi mücadelesi ancak onun için mücadele edenlerin omuzunda yükselir" değerlendirmesinde bulundu.

Kürt sorununun gündelik bir siyasi mesele olarak ele alınmaması gerektiğini dile getiren Doğan, "Geçen yüzyılı etkiledi, önümüzdeki yüzyılın belirleyici sorunlarından biri. Çözümü de çözümsüzlüğü de önümüzdeki 100 yılı etkileyecek. O yüzden biz demokratik ve barışçı bir biçimde çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Operasyonlar, tutuklamalar ve erişim engellerine de tepki gösteren Doğan, şunları kaydetti:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor, tutuklamalar sürüyor, belediye başkanları, gazeteciler tutuklanıyor. Medya ve haber siteleri engelleniyor, idare ve gözlem kurulları tarafından siyasi tutsakların tahliyeleri engelleniyor. Tüm bunları düşündüğünüzde yeni bir dönemin ruhuyla örtüşen uygulamalar mı? Hayır, değil. Yeni bir dönemi hissetmek için insanların işte bu uygulamalardan vazgeçilmesi gerekiyor."

"28. YIL DÖNÜMÜNDE BU KOMPLO NİHAYETE ERMELİ"

Doğan, 9 Ekim 1998'de Abdullah Öcalan'ın Suriye'den ayrılmak zorunda kaldığını ifade ederek, "uluslararası komplo" olarak nitelendirdiği sürecin kalıcı barışla sona ermesi gerektiğini savundu. Doğan, şöyle konuştu:

"9 Ekim 1998'de Suriye'de başlayan, 15 Şubat 1999'da Kenya'dan İmralı'ya kadar uzanan bir uluslararası komplo sürecinden bahsediyoruz. Kürt meselesinin yakın tarihinde ve aynı zamanda Türkiye'nin demokratik siyaset tarihinde derin izler bırakan önemli bir kırılma anından bahsediyoruz. Komplonun amacı halkların birbirlerini boğazlamalarını sağlamaktı. Komplonun amacı halkların kardeşliğinin gerçekleşmemesini sağlamaktı. Özellikle de Kürt ve Türk halklarını karşı karşıya getirmek ve Türkiye'deki iç barışı hedefleyerek Orta Doğu'da da barışı imkansız hale getirmekti. 28. yıldönümünde bu komplo nihayete ermeli ve bu komplonun nihayet ermesi ancak kalıcı barışı sağlamakla mümkün olabilir."

FON KRİZİ: "BİR SİSTEM KRİZİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Fon soruşturmasına da değinen Doğan, yaşananların yalnızca finansal bir skandal olmadığını belirterek "Bugün fon manipülasyonu, fon krizi, fon meselesi olarak adlandırılan durum, kronik bir soygun ve vurgun düzeninin ortaya çıkmış en bariz fotoğraflarından biri. Yalnızca bir finans skandalı ile karşı karşıya değiliz, bir sistem krizi ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Meclis'te araştırma komisyonu kurulması taleplerini sürdüreceklerini belirten Doğan, "Meclis bu konuda araştırma komisyonu kurmamaya karar vermiş olsa da biz bu konunun araştırılmasını, Meclis'in bu konuya dair seyirci kalmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sorumluluğu olan herkesin açığa çıkması ve herkesin hesap vermesi için de gereken yapılmalı. Bu konudaki kararlılığımız da sürecek" diye konuştu.

HASEKE'DEKİ GELİŞMELERE TEPKİ

Suriye'nin Haseke bölgesindeki gelişmeleri kaygıyla takip ettiklerini belirten Doğan, Kürtlerin kültürel ve ulusal sembollerine yönelik saldırılara tepki gösterdi. Doğan, "Hiçbir halkın kendilerini temsil eden değerlerine dönük saldırılar meşru ve haklı saldırılar olarak kabul edilemez. Dolayısıyla Kürtlerin kültürel sembollerini, ulusal sembollerine yönelik saldırıları ve ardından yaşanan gerginlikleri sıradan gerginlikler olarak tarif etmemek gerekiyor" dedi.

Suriye'de halkların birlikte yaşayabileceği bir modelin önemini vurgulayan Doğan, "Suriye'nin geleceği halkların birbirine karşı karşıya getirildiği ya da kışkırtıldığı, kimliklerin, orada yaşayan farklı inançların kazanımlarının hedef alındığı bir zemine değil, demokratik ve bir arada gerçek yaşam modeline ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Şırnak'ın İdil ilçesinde Süryani toplumuna yönelik iddialara da tepki gösteren Doğan, Meryem Ana Süryani Kilisesi'ne ait misafirhanenin mühürlendiğini, vakfa idari para cezası verildiğini ve bazı yapıların yıkıldığını söyledi. Doğan, "İktidara doğrudan sesleniyorum: Bu uygulamalardan vazgeçin, bu uygulamaları sanki gerekli uygulamalarmış gibi, mevzuata uygunmuş gibi göstermeye çalışmak yerine başka yol ve yöntemlerle çözmek mümkündü" dedi.

İMRALI HEYETİNİN GÖRÜŞMELERİ SÜRECEK

İmralı Heyeti'nin temaslarına ilişkin de bilgi veren Doğan, heyetin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti'li yetkililerle görüştüğünü bildirdi. Görüşmelerin önümüzdeki dönemin yol haritası ve takvimine ilişkin olduğunu söyleyen Doğan, "Henüz net bir yol haritası ya da takvim olmadığı için netleşen bir bilgiyi sizlerle paylaşamıyoruz ama diyalog önemli, bunu önemli buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu diyaloğun güçlenmesini, hızlanmasını ve kurumsal bir hale gelmesini temenni ediyoruz" dedi.