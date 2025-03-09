DEM Parti, TBMM'de Parti Ziyaretlerine Başlıyor - Son Dakika
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DEM Parti, TBMM'de Parti Ziyaretlerine Başlıyor

DEM Parti heyeti, Öcalan'ın çağrısı sonrası TBMM'de parti ziyaretlerine başlıyor. İlk ziyaret EMEP'e.

09.03.2025 10:20
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(TBMM) - DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından, siyasi parti ziyaretlerine başlıyor. İlk ziyaret yarın TBMM'de  EMEP'e yapılacak. TBMM Genel Kurulu'nda Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

TBMM'nin bu haftaki gündeminde, Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra DEM Parti'nin ziyaretleri de yer alıyor.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından, DEM Parti Eş Genel Başkanları başkanlığındaki heyet, TBMM'de temsil edilen partileri ziyarete başlıyor. Bu kapsamda ilk ziyaret, 10 Mart'ta TBMM'de EMEP'e gerçekleştirilecek. Heyet, 12 Mart'ta Meclis'te Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret edecek.

DEM Parti heyetinin bu hafta CHP, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerine ziyaretleri ise partilerin genel merkezlerinde yapılacak.

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek

TBMM Genel Kurulu'nda Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Toplam 21 maddelik teklifin 13 maddesi geçen hafta kabul edilmişti. Genel Kurulda geçen haftaki görüşmelerde, eleştirilere yol açan madde kabul edilen önergeyle değiştirilmişti. Teklifin kalan 8 maddesiyle ilgili görüşmelerin bu hafta tamamlanması halinde İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçilmesi bekleniyor.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda bu hafta Kadına Karşı Şiddeti ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda salı günü Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile  Cumhuriyet Kadınları Derneği yetkilileri dinlenecek.

Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu'nda bu hafta Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) yetkilileri sunum yapacak. Komisyon çarşamba günü de Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB)  yetkililerini dinleyecek.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu salı günü Michigan Üniversitesi'nden Merve Hickok, Cambridge Üniversitesi'nden Melike Tanberk ile İstanbul Medipol Üniversitesi'nden  Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ'ın sunumunu dinleyecek.

TBMM'de siyasi partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günü yapılacak.

Öte yandan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleriyle iftarda bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA

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