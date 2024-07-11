DEM Parti, Türk Işın Tedavi Yöntemi'nde hastaların kobay olarak kullanıldığı iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti, Türk Işın Tedavi Yöntemi'nde hastaların kobay olarak kullanıldığı iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

DEM Parti, Diyarbakır'da pandemi döneminde uygulanan Türk Işın Tedavi Yöntemi'nde hastaların kobay olarak kullanıldığı iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci'nin iddialarında adı geçen bazı isimler hakkında suç duyurusu yapıldı.

11.07.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DİYARBAKIR)- DEM Parti, Diyarbakır'da pandemi döneminde uygulanan Türk Işın Tedavi Yöntemi'nde hastaların kobay olarak kullanıldığı iddialarıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci, 2020'de koronavirüs sürecinde Diyarbakır'da uygulanan 'Türk Işın Tedavi Yöntemi'nde hastaların kobay olarak kullanıldığını ve bu nedenle çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini iddia etmişti. DEM parti, Ekinci'nin gündeme getirdiği iddialarda adı geçen Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal, Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, Mehmet Soylu ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

DEM Parti Genel Merkezi  tarafından yapılan açıklamada, "Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz, Diyarbakır'da Haziran 2020'de bir tıbbi cihaz üreticisi firmanın Covid-19 hastaları üzerinde izinsiz ve etik dışı olarak "Türk ışını" adlı cihazı denediğine dair iddialara ilişkin Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal, Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, Mehmet Soylu ve tespit edilecek diğer tüm şüpheliler hakkında 'insan üzerinde deney', 'nefret ve ayrımcılık suçu' ve 'görevi kötüye kullanma' gerekçeleriyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu" denildi.

Kaynak: ANKA

Dicle Üniversitesi, Cenap Ekinci, Diyarbakır, DEM Parti, Ekinci, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti, Türk Işın Tedavi Yöntemi'nde hastaların kobay olarak kullanıldığı iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 19:13:42. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Parti, Türk Işın Tedavi Yöntemi'nde hastaların kobay olarak kullanıldığı iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement