DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum
12.05.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Terörsüz Türkiye” sürecinin ilerleyebilmesi için somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, 16 Mayıs’ta Türkiye genelinde düzenlenecek “Barış için adım at” etkinliklerine çağrı yaptı. Hatimoğulları, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi ve barışın toplumsallaşması için vatandaşları alanlara davet etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Siyaset kurumu, taraflar, aktörler ve sivil toplum arasında köprü kuracak, mekik dokuyacak bir mekanizma ihtiyaçtır. Hem bugünkü tıkanıklığı giderecek hem de süreç içerisinde oluşabilecek sorunları çözmek, sorunları başarıyla atlatabilmek için de bu tür mekanizmalara ihtiyaç var" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, 'Barış Anneleri'nin siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlerde siyasi parti liderlerine hediye ettiği beyaz tülbentlerin barışın simgesi olduğunu belirtti.

'YASALAŞMA SÜRECİ GECİKTİRİLMEMELİ'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, "Barış ve demokratik toplum süreci, Türkiye'nin kritik gündemlerinden birisidir. Süreç bir müddettir durağan. Bu yavaşlama halinden mutlaka ama mutlaka çıkılmalı. Bunun bir yolu bulunmalıdır. İvmenin artması için DEM Parti olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz ve somut önerilerimizi ortaya koyuyoruz. Geçen hafta sürecin ilerletilebilmesi için bazı mekanizmaların kurulabilmesi yönünde çeşitli açıklamalar yapıldı. İsim ve içerik tartışılabilir ama bir gerçek var ki o tartışılamaz. Siyaset kurumu, taraflar, aktörler ve sivil toplum arasında köprü kuracak, mekik dokuyacak bir mekanizma ihtiyaçtır. Bu hızla kurulmalı. Hem bugünkü tıkanıklığı giderecek hem de süreç içerisinde oluşabilecek sorunları çözmek, sorunları başarıyla atlatabilmek için de bu tür mekanizmalara ihtiyaç var” dedi.

"BU TARİHİ FIRSATI KAÇIRIRSAK..."

Kurulacak mekanizmanın, sürecin siyasi muhataplığını da üstlenebileceğini aktaran Hatimoğulları, "Bu mekanizmaya dair tartışma, komisyon raporunun yasalaşma sürecini asla geciktirmemeli. Bu iki mesele eş güdüm içerisinde birbirini tamamlayarak pek ala ilerleyebilir. Birini, diğerini bekletmek için gerekçe haline getirmemek lazım. Bakın komisyonun yayınladığı sonuç raporunun 6’ncı bölüm 1'inci başlıkta şu ibare geçiyor; 'Komisyonun bir diğer önemli görevi, örgütün silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkacak durumu yönetecek yasal bir çerçevenin belirlenmesi.' Yani açık bir şekilde adımların birlikte ifa edilmesi belirtilmiştir. Bu yüzden özellikle buradan yetkililere ve sürecin muhataplarına sesleniyorum, 'Bu süreç benim ihtiyacım, senin ihtiyacın' diye sürüncemede bırakılamaz. Süreç, barışın ihtiyacına göre şekillenmek durumundadır. Barış adına adım atılmayan her gün bu ülkenin ekonomisinden, barış, özgürlük ve demokrasi umudundan çalınıyor. Allah muhafaza bizler bu tarihi fırsatı kaçırırsak, bu tarihi eşiği başarıyla atlayamazsak bunun hesabını kim, nasıl verecek" diye konuştu.

"HALKIMIZI 16 MAYIS'TA ALANLARA DAVET EDİYORUM"

Hatimoğulları ayrıca, "Bu hafta somut adımların atılmasıyla ilgili mutlaka bir trafik gerçekleşmeli, yol haritası çıkarılmalı. Bu konuda hep birlikte sorumluluk alalım ki memleket rahatlasın. DEM Parti olarak 16 Mayıs'ta Türkiye genelinde, 'Barış için adım at' şiarıyla alanlarda olacağız. Buradan bütün halkımıza barışın sesini daha güçlü kılmak, toplumsallaşmasına katkı sağlayabilmek ve sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için halkımızı 16 Mayıs'ta alanlara davet ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek: Gökhan Böcek bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek: Gökhan Böcek bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Edin Dzeko’nun hayali gerçek oldu Edin Dzeko'nun hayali gerçek oldu
Van Dijk’tan Galatasaray için bir beğeni daha Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
Sabah ezanıyla yola çıkıyorlar, katırlarla 3 saat gidip topluyorlar Sabah ezanıyla yola çıkıyorlar, katırlarla 3 saat gidip topluyorlar
Çağla Şıkel, oğlu şampiyon olurken büyük heyecan yaşadı Çağla Şıkel, oğlu şampiyon olurken büyük heyecan yaşadı
Bir erkeğin en havalı anı Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı

15:42
Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu
Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu
15:36
Olay adam Ederson Türkiye’yi terk etti
Olay adam Ederson Türkiye'yi terk etti
15:24
Hacıosmanoğlu, Montella’ya teklif yapan takımın adını verdi
Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
15:06
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
15:05
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
14:46
TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti
TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 16:02:34. #.0.4#
SON DAKİKA: DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.