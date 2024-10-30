DEM Partisi'nden Ahmet Özer Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika
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DEM Partisi'nden Ahmet Özer Gözaltına Alınmasına Tepki

DEM Partisi\'nden Ahmet Özer Gözaltına Alınmasına Tepki

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının tesadüf olmadığını belirterek, bunun halkın iradesine yapılan bir saldırı olduğunu ifade etti. Doğan, Özer'in serbest bırakılması gerektiğini savundu.

30.10.2024 11:45  Güncelleme: 11:47
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(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Kent uzlaşısıyla seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması bir tesadüf değil. Son gelişmeleri 'önyargısız değerlendirmek' için bu yöntemlerden vazgeçilmesi gerekir. Halkların iradesiyle seçilen Ahmet Özer'in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaj açıktır" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in bugün gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kent uzlaşısıyla seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması bir tesadüf değil. Son gelişmeleri "önyargısız değerlendirmek" için bu yöntemlerden vazgeçilmesi gerekir. Halkların iradesiyle seçilen Ahmet Özer'in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaj açıktır. Belli ki, Esenyurt Belediye Başkanı'nın kapsayıcı belediyecilik anlayışından, Kürt kimliğine ve kültürüne dönük çalışmalarından rahatsız olanlar yine iş başında. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik bu saldırıya son verilmeli, Esenyurt Belediye Başkan'ı Ahmet Özer serbest bırakılmalıdır. Bu irade gaspına kimse seyirci kalmamalıdır."

Kaynak: ANKA

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