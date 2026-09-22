Demans hastası Tuncel Var, 7 ayda 40 çini eseri üretti ve sergiye hazırlanıyor

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde demans hastası Tuncel Var (86), kızının desteğiyle başladığı çini sanatında, 7 ayda 40 esere imza attı. Bu süreçte hastalığının ilerlemesi yavaşlayan ve yakında eserlerini sergilemeye hazırlanan Tuncel Var, "86 yaş hiçbir şey. Benim için bir rakam. 86 yaşında da olsam bir şeyler üretebiliyorum. Yaklaşık 40 civarında eserim var. Bunları da tanıtmak istiyorum" dedi.

Çorlu'da özel sektörde 29 yıl yönetici olarak çalıştıktan sonra emekli olan evli ve 2 çocuk babası Tuncel Var'a, 4 yıl önce demans teşhisi konuldu. Bu süreçte eşi de rahatsızlanan Var'a, 7 ay önce kızı Handan Var, çini sanatına yönelmesini tavsiye etti. Baba kız, sosyal medya üzerinden eserlerini gördükleri çini ustası Banu Kafalılar'ın yanında bu sanatı öğrenmeye başladı. Tuncel Var, ilk başlarda hobi olarak başladığı çinide, 7 ay içerisinde 40 esere imza attı. Çiniyi hayatının parçası haline getiren Var'ın bu süreçte hastalığının ilerlemesi de yavaşladı.

'86 YAŞINDA DA OLSAM ÜRETEBİLİYORUM'

Tuncel Var, çiniyle 86 yaşında tanıştığını belirterek, "Bugüne kadar çok şey yaptım ama bu çini işini denememiştim. Ben de Banu Hanım sayesinde çini işine başladım. Yaklaşık 40 civarında yapmış olduğum eser var. Bunları da tanıtmak istiyorum. Çininin, bizden sonraki nesillere aktarılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle 86 yaş uzun bir yaş oluyor ama ben bu yaşıma rağmen yaptıklarımı göstermek istiyorum ve örnek olarak da bunları yayınlamak istiyorum. Aslında 86 yaş hiçbir şey. Benim için bir rakam. 86 yaşında da olsam bir şeyler üretebiliyorum" dedi.

'KEYİFLE ÇALIŞTIK'

Kızı Handan Var da babasını hem kendi hastalığı hem de annesinin rahatsızlığı nedeniyle oyalanması amacıyla çiniye yönlendirdiğini belirterek, "Bir süredir demans hastasıydı. Annemiz de ağır bir hastalık geçiriyordu. Bu süreçte babamı oyalamak istedim. Biraz sosyalleşsin, biraz sorunlardan uzaklaşsın istedim. Onun için bu atölye önüme çıkınca hocaya gelip danıştım. Babamın da durumunu anlatmıştım. O da zevkle kabul etti. Çok da memnun kaldık çalışmalardan. Onun söylediği bir şey hem benim için hem babam için çok faydalı oldu. Biz buraya gelip çalışmaya başladığımız zaman demişti ki, mükemmel olmaya çalışmayın, keyfini çıkarın. Biz sürekli buraya gelip çalışmalarımızı keyifle yaptık. 7 ay kadar oldu birlikte çalışmamız. Babam hep dedi ki, "86 yaşında 2 saat buraya gelip bunları çıkarıyorum ve ortaya güzel şeyler, somut şeyler çıktığını görüyorum. Ben bunları göstermek istiyorum" dedi. Biz böylece ona da güzel bir anı olsun diye sergi fikrini ailecek düşündük. Hocamızın yönlendirmesiyle de şimdi bir sergimiz olacak" diye konuştu.

'ELLERİ TİTREMEDEN ÇALIŞIYOR'

Çini ustası Banu Kafalılar da Tuncel Var'ın azmine dikkat çekerek, "Handan Hanım ve Tuncel Bey beni sosyal medyadan bulmuşlar. O şekilde geldiler. Dediler ki, "Biz denemek istiyoruz çiniyi." Ben de zevkle, "Buyurun tabii." dedim. Bir workshop zamanında gelip bizimle boyama yaptılar, workshop yaptılar Tuncel Bey ve Handan Hanım. Tuncel Bey'in çok hoşuna gitti. Kendisi bahsetmiştir, demans hastası olmasına rağmen elleri hiç titremeden çalışıyor, 7 aydır çok güzel vakit geçiriyoruz. Tuncel Bey gerçekten de 86 yaşında olmasına rağmen çok iyi bu konuda. Aynı zamanda Handan hanım da oldukça destek oluyor. Kendisi de güzel şeyler yapmaya başladı. Koşarak geldiklerini, mutlu geldiklerini görünce ben de çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.