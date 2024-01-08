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Demir çubukla darbedilen kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Demir çubukla darbedilen kadının cenazesi toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kocasının demir çubukla darbetmesi sonucu yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Serap Biçer'in cenazesi Tarsus Merkez Kabristanı'nda defnedildi. Katil zanlısı koca ise polis merkezinde işlemleri devam ediyor.

Demir çubukla darbedilen kadının cenazesi toprağa verildi
08.01.2024 - 11:20,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, kocasının demir çubukla darbetmesi sonucu yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

Bolatlı Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde, dün başına demir çubukla vurulması sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen 3 çocuk annesi Serap Biçer (46) için Tarsus Merkez Kabristanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye katılan kadının yakınları gözyaşı döktü.

Biçer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Bolatlı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan, polis merkezine teslim olan katil zanlısı koca M. Biçer'in (45) emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Tarsus ilçesi Bolatlı Mahallesi'nde dün, müstakil evde M. Biçer'in, karısı Serap Biçer'i darbettiği ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen ekipler, başına demir çubukla vurulan kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

İncelemenin ardından 3 çocuk annesinin cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Evden 5 yaşındaki torununu yanına alıp kaçan zanlının, çocuğu Yenice Mahallesi'ndeki bir yakınına bıraktığı öğrenilmişti.

Gasp ve cinayet suçlarından hüküm giydiği, geçen yıl tahliye edildiği belirlenen katil zanlısı, polis merkezine teslim olmuştu.

Kaynak: AA
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Mersin, Tarsus, Olay, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Demir çubukla darbedilen kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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