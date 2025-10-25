Demir profile sıkışan kedi böyle kurtarıldı

Osmaniye'de Eyüp Sultan Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda, demir profilin içerisinde kedi sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri, hidrolik kesme aletiyle profilin ağzını dikkatlice genişleterek kediyi zarar vermeden kurtardı.

BİR APARTMAN SAKİNİ SAHİPLENDİ

Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan yavru kedi, apartman sakinlerinden biri tarafından sahiplenildi.