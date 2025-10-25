Osmaniye'de Eyüp Sultan Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda, demir profilin içerisinde kedi sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri, hidrolik kesme aletiyle profilin ağzını dikkatlice genişleterek kediyi zarar vermeden kurtardı.
Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan yavru kedi, apartman sakinlerinden biri tarafından sahiplenildi.
Son Dakika › Güncel › Demir profile sıkışan kedi böyle kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?