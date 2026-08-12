Görevinden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı: "Bir kez daha haksız şekilde Yüreğirli’nin iradesini gasbetmeye çalışıyorlar"

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ali Demirçalı, CHP'nin adayı Cafer Boyraz'ın ikinci kez başkan vekili seçildiği seçimin yargı yoluyla iptal edilmeye çalışıldığıni ileri sürerek, "Bir kez daha haksız şekilde Yüreğirli'nin iradesini gasbetmeye çalışıyorlar. Üstelik bu kez artık seçimle kazanamayacaklarını bildikleri için, yeniden seçim istemek yerine mahkemeden, seçimsiz şekilde Belediye Başkan Vekilliği koltuğunu alarak işgal etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Demirçalı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yüreğir halkının takdiriyle belediye başkanlığı seçimini kazandığını ve görevine başladığını ifade etti.

Görev süresince siyasi parti ayrımı gözetmeksizin Yüreğir halkına hizmet etmek için çalıştığını belirten Demirçalı, "Herkes bilmelidir ki Yüreğir halkı seçimlerde yerel yönetim iradesini, yani belediyeyi 5 yıl boyunca yönetme görevini Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve şahsıma tevdi etmiştir" ifadesini kullandı. Yüreğir'le bir alakası olmayan ve kesinleşmemiş bir dava sonucu görevden uzaklaştırıldığını savunan Demirçalı, şunları kaydetti:

"Bu sadece bana verilen haksız bir ceza değildi. Benim şahsımda bütün Yüreğir bu haksızlığa maruz bırakıldı. Şahsıma ve Yüreğir'e yaptıkları haksızlığa doymayanlar, şimdi de ikinci defa gerçekleştirilen ve yenilmez bir birliktelikle tekrar emanetimizi tevdi ettiğimiz Belediye Meclisimize ve meclisimizin seçtiği Başkan Vekilimize yönelik olarak haksızlık girişimlerinden vazgeçmiyorlar.

"BAŞKAN VEKİLLİĞİ KOLTUĞUNU İŞGAL ETMEK İSTİYORLAR"

Mevzuatın ve işleyişin açık kurallarına rağmen, bir kez yürütmesi durdurulup ikinci kez gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimini bir kez daha yargı yoluyla iptal etmeye ve bir kez daha haksız şekilde Yüreğirlinin iradesini gasbetmeye çalışıyorlar. Üstelik bu kez artık seçimle kazanamayacaklarını bildikleri için, yeniden seçim istemek yerine mahkemeden, seçimsiz şekilde Belediye Başkan Vekilliği koltuğunu alarak işgal etmek istiyorlar.

Zannediyorlar ki; kendi seçmenlerinin ve yöneticilerinin dahi asla kabul etmeyeceği bir şekilde ismini de kirleterek kullandıkları iktidarın ve partilerinin ismi söz konusu olunca, yargı kendilerinden çekinecek ve açık hukuki hükümlere rağmen kendilerinin lehine karar verecek. Bilsinler ki bu memlekette her yerde kendilerinin istediği gibi yargıçlar yok. Tam aksine hakkı, hakikati ve hukukun gereğini gözeten onurlu ve namuslu yargıçlar var. Her şeyden evvel onlar kendilerinin karşısında duracaklar.

"TÜM KESİMLERİM DİKKATİNE SUNUYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti Genel Merkezi'ndeki saygın yöneticilerin de bu haksız ısrar konusunda artık, Tarık Özünal'ın başını çektiği Adana'daki bu bir avuç AK Partili görünümlü koltuk meraklısı ve millet iradesine yönelik gasp teşebbüsçüsü ekipten rahatsızlık duyduklarını düşünüyorum. Bu durumu da ilgili tüm kesimlerin dikkatine özellikle sunmak istiyorum.

Ayrıca bu ekibe söylemek isterim ki; milletin vermediğini hakka girerek zorla almaya teşebbüs edecek kadar koltuğa ve makama meraklıysanız, sayın başkanvekilinden talebim; 23 Nisan'da koltuğunu Tarık Özünal'a bırakması yerinde olacaktır. Fakat bildiğimiz kadarıyla en azından fiziken yaş haddine takılacaklardır. Yine de üzülmesinler; Cumhurbaşkanımızdan ve Meclis'ten kendileri için bir koltuk bayramı talebinde bulunmak istemeleri halinde bu hak taleplerine ilişkin ben de sonuna kadar yanlarında olacağım. Son söz: Allah, bir kulun dahi hakkına girmeyi veballerin en büyüklerinden saymışken, milletin vermediği yetkiyi kullanmayı, yani milletin hakkına girmeyi hiç kimseye nasip etmesin!"