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Manisa'nın Demirci ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı anısına düzenlenen futsal turnuvası sona erdi.
Turgut Özal Spor Salonu'nda 6 Aralık'ta 20 takımın katılımıyla başlayan turnuvanın final maçında Ekşi Harita'yı 3-1 yenen Kulalar, şampiyon oldu.
Turnuvada dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz ve MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz tarafından verildi.
Son Dakika › Güncel › Demirci'de Cumhuriyetin 100. Yılı Futsal Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika