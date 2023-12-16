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Demirci'de liseler arası skeç yarışması düzenlendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Demirci Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Çok Güzel Gösteriler Demirci' başlıklı skeç yarışmasında dereceye giren okullar ödüllendirildi.

Demirci\'de liseler arası skeç yarışması düzenlendi
16.12.2023 - 08:57,
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Manisa'nın Demirci ilçesinde liseler arası "Çok Güzel Gösteriler Demirci" başlıklı skeç yarışması düzenlendi.

Demirci Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen yarışma Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Selami Selçuk, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür çalışmaların sürdüreceklerini ifade etti.

Yarışmada "Ali Cabbar" oyunu ile İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi birinci, "Ev çapkını" oyunu ile Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci ve "Cadılar Bayramı" skeci ile Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi üçüncü oldu.

Dereceye giren okulların ödülleri, Belediye Başkanı Selçuk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya tarafından verildi.

Kaynak: AA
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