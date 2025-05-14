Demirci\'de TÜBİTAK Bilim Fuarı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından açılan bilim fuarında 18 öğretmen ve 54 öğrenci görev aldı.

Açılan sergide öğretmenler koordinasyonunda hazırlanan 19 proje sergilendi.

Fuara Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Ali Daşman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya ve kurum müdürleri katıldı.