Kar yağışı aniden bastırdı, dağcılar mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kar yağışı aniden bastırdı, dağcılar mahsur kaldı

Kar yağışı aniden bastırdı, dağcılar mahsur kaldı
12.10.2025 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Demirkazık Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 dağcı mahsur kaldı. Mahsur kalan dağcılar için AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Niğde Demirkazık Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Tipi nedeniyle yolunu kaybedip mahsur kalan 4 dağcı için AFAD ve jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Kentin yüksek kesimlerinde karı yağışı etkili oldu. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibi, tipi nedeniyle yollarını kaybettiklerini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

DAĞDA MAHSUR KALDILAR

Dağcılar ile iletişime geçen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, öğrencilerin dönüşü için uygun bir rota oluşturdu. Ekipler, olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırma ihtimaline karşı da rota boyunca güvenlik önlemi aldı. Dağcılar, belirlenen rota üzerinden dönüş için harekete geçti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Niğde, Yaşam, Doğa, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar yağışı aniden bastırdı, dağcılar mahsur kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu İşte genç kadının yaşadığı değişim Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu! İşte genç kadının yaşadığı değişim
Yurt dışına gidecekler dikkat Şengen Bölgesi’ne giriş çıkışlar yarından itibaren dijitalleşecek Yurt dışına gidecekler dikkat! Şengen Bölgesi'ne giriş çıkışlar yarından itibaren dijitalleşecek
Devlet hastanesinde test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı Devlet hastanesinde test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Sevk yazısı ortaya çıktı İşte Serdar Öktem suikastının arkasındaki suç örgütleri Sevk yazısı ortaya çıktı! İşte Serdar Öktem suikastının arkasındaki suç örgütleri
Türk askerinin Gazze’deki görevi belli oldu Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan gençlere taş çıkartan performans Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan gençlere taş çıkartan performans

17:40
Fenerbahçe’de 2 isim kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı
17:23
İrfan Can Kahveci, milli takım kadrosundan çıkarıldı
İrfan Can Kahveci, milli takım kadrosundan çıkarıldı
16:29
Esnafın söyledikleri, pazara denetime giden belediye başkanını çileden çıkardı
Esnafın söyledikleri, pazara denetime giden belediye başkanını çileden çıkardı
16:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı
15:45
İsrail: Hamas, Gazze’de rehin tuttuğu 20 kişiyi pazartesi erken saatlerde serbest bırakacak
İsrail: Hamas, Gazze'de rehin tuttuğu 20 kişiyi pazartesi erken saatlerde serbest bırakacak
15:31
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2025 18:14:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kar yağışı aniden bastırdı, dağcılar mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.