Demirköy'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
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Demirköy'de Fahiş Fiyat Denetimi

Demirköy'de zabıta ekipleri, gıda fiyatlarını denetledi ve stok durumunu kontrol etti.

03.01.2025 11:50
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Demirköy'de zabıta ekipleri fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Demirköy Belediyesinden yapılan açıklamada, zincir marketler başta olmak gıda satışı yapılan iş yerlerinde sebze, meyve, gıda maddeleri ile temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının incelendiği belirtildi.

Ekipler, marketlerde reyonda bulunmayan bazı ürünlere yönelik de depolarındaki stok durumunu kontrol ettiği aktarılan açıklamada, denetimlerin süreceği kaydedildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve 5 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Demirtaş, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin Cumhuriyet, Kale, Güven ve Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinin Yeni Mahallesi ile Vize ilçesinin Hamidiye, Aksicim, Kışlacık köylerine 5 Ocak Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Demirtaş Mahallesi'nde 09.00-13.00, diğer köy ve mahallelerde ise 10.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA

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