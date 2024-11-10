Demokrasi Vurgusu Sancaktepe\'de

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sancaktepe'de "Kayyum Değil Demokrasi Buluşması" programına katıldı.

Partinin Sancaktepe ilçe binası önünde gerçekleştirilen programda konuşan Doğan, güçlerini haklılıklarından ve inançlarından aldıklarını söyledi.

Doğan, "Diyoruz ki kayyum değil yerel demokrasi, kayyum değil birlikte yaşam, kayyum değil bir arada yönetme modeli bu ülke için gerçek ve hakiki olandır." dedi.

Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu şeyin, kayyum rejimi değil gerçek ve hakiki kardeşleşme hali olduğunu kaydeden Doğan, "Bu, sözde olmaz özde olması gerekir. Hakkari'ye kayyum atanmadan önce ne yapıldı? 31 Mart seçimleri sonrası henüz saatler geçmemişti Van'a kayyum denemesi yapılmaya çalışıldı. Ardından yine durmadılar, Hakkari'ye kayyum atadılar. Biz de durmadık. Esenyurt'a atadılar. Yine durmadık. Mardin'e, Batman'a, Halfeti'ye atadılar. Bugün DEM Parti için oy kullanan herkes büyük bedellerle oy kullandı. Bu kazanımlar kolay elde edilmedi." ifadesini kullandı.

Buna karşı demokratik direniş haklarını kullanacaklarını söyleyen Doğan, "İrademizden başlayarak binbir emekle ilmek ilmek örerek binbir bedelle kazandığımız ne belediyelerimizden vazgeçeriz ne kurmak istediğiniz gelecek tahayyülünden." diye konuştu.

Program nedeniyle, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.