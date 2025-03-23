Demokrat Parti'den İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Sert Tepki

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, "Bu ülkenin bir asırlık maddi birikimini iç ettiniz, iki asırlık demokratikleşme gayretini yok etmenize izin vermeyeceğiz" dedi.

Uysal, İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AKP'nin yargı temsilcileri tarafından 'Saray kararı' onanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna hükmedildi. Her zaman söylediğimiz gibi demokrasiler, iktidarın kavgasız dövüşsüz el değiştirmesidir.

Görünen o ki Erdoğan ve onun tensibine muhtaç, onun kaybetmesi ile her şeylerini kaybetmekten korkan bürokratları demokrasinin bu vasfını yok saymaktalar.

Bizler, demokrasi ve adaleti bu güzel ülkenin en önemli kolonları addeden demokratlar, bu değerler için bugüne dek mücadele ettiğimiz gibi bu ülke için, vatanımız için, aziz milletimizin huzuru için kavga etmesini de biliriz. Bu ülkenin bir asırlık maddi birikimini iç ettiniz, iki asırlık demokratikleşme gayretini yok etmenize izin vermeyeceğiz.

'Eski Türkiye' diye kara çalmaya çalıştığınız ülkeyi, cübbesinde düğme olmamasının sebebini bilen yargı mensuplarını, makamının kerameti sadakatinde değil, liyakatinde olan bürokratları, iktidarın medya sopası olmak yerine hakem kuruluş vasfını koruyan RTÜK'ü, Sarayı memnun etmek yerine veri üreten, dolandırıcılık yaparak çalışanın, memurun lokmasını çalmayan TÜİK'i, kendi safahatını değil her inançtan vatandaşın ibadetinde, inancında rahatını düşünen Diyaneti, adalet dağıtan mahkemeleri, denetleyen parlamentoyu, nemalanan değil sorgulayan medyayı, demokrasiyi koruyan idarecileri, adaleti, zenginliği, hürriyeti, 'konuşan Türkiye'yi geri getireceğiz!"