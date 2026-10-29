Demokrat Parti lideri Uysal, eski Bakan Ünal Erkan'ın ailesine baş sağlığı diledi - Son Dakika
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Demokrat Parti lideri Uysal, eski Bakan Ünal Erkan'ın ailesine baş sağlığı diledi

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Demokrat Parti lideri Uysal, eski Bakan Ünal Erkan\'ın ailesine baş sağlığı diledi
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, vefat eden eski Devlet Bakanı Ünal Erkan için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Uysal mesajında, Erkan'ın emniyet ve devlet görevlerini hatırlatarak kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaşamını yitiren eski Devlet Bakanı Ünal Erkan için taziye mesajı yayımladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, OHAL Bölge Valiliği ve Devlet Bakanlığı yapmış, ricali hakkıyla temsil etmiş, devlet adamı kimliğini ve sorumluluğunu layıkıyla üstlenmiş eski Ankara Milletvekilimiz Ünal Erkan'ın vefatının üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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