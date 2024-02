DP, İrem Taşpınar\'ı Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi

Güncel

Demokrat Parti (DP), bugün Genel Başkan Gültekin Uysal'ın katıldığı programla Genel Başkan Yardımcısı İrem Taşpınar'ı Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi. Taşpınar, "Herkesin cumhuriyete borcu var ama en çok eğitimli kadınların cumhuriyete borcu var. O yüzden aslında bu görevde cumhuriyete olan borcumuzu ödemeye talibiz. ve kadına seçme seçilme hakkının dünyadan daha önce verildiği bir dönemde, cumhuriyet tarihimizde Çankaya Belediyesi'nin ilk kadın belediye başkanı olacağım" dedi.

DP, bugün Ankara'da, Celal Bayar Köşkü'nde düzenlenen programla Çankaya Belediye Başkan Adayını tanıttı. Genel Başkan Gültekin Uysal, DP İzmir Milletvekilleri Haydar Altıntaş ve Salih Uzun'un da katıldığı programda DP Genel Başkan Yardımcısı İrem Taşpınar, Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Programda konuşan Uysal, şunları söyledi:

"ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA DEĞERLİ MÜCADELE ARKADAŞIMIZ İREM TAŞPINAR'I İLAN ETMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM"

"Bu güzel günde, bu tarihi mekandayız. Çankaya'nın göbeğinde, Çankaya ile özdeş, cumhuriyetle özdeş Celal Bayar Köşkü'müzde bir tarihi adım atıyoruz. Çankaya Belediye Başkanlığı'na değerli bir mücadele arkadaşımızı, Genel Başkan Yardımcımız Sayın İrem Taşpınar'ı ilan etmekten ben de büyük mutluluk duyuyorum. Geride Türk demokrasisinin belki de en zor sınavı diye tabir ettiğimiz bir seçimi, mayıs ayında gerçekleştirdik. Ülkemizin derinden bir nefes alabilmesi adına verdiğimiz mücadele elbette orada kalacak değil. Önümüzdeki yerel seçimler, uzun bir dönem seçim olmayacağı anlayışı içerisinde ortaya çıkaracağı siyasal ve toplumsal iklim uzun süre milletimizin, vatandaşlarımızın içinde nefes alıp vereceği toplumsal siyasi iklimi de oluşturacaktır. Bu açıdan da yerel seçimler çok kıymetli. DP olarak her parti gibi kendi mücadelemizi vermek adına kendi fikrimizi, zihniyetimizi, anlayışımızı, dünden bugüne taşıdığımız bir büyük geleneğin değerlerini yarınlara taşımak adına da mücadele veriyoruz.

"UZUN SÜREDİR SİYAHLA BEYAZ ARASINA SIKIŞMIŞ TÜRKİYE İKLİMİNDE HEP BERABER EMEK KOYACAĞIZ"

Ankara'mız önemli. Ankara'mız gibi tüm yurt sathında yayılmış teşkilatlarımızla beraber bu mücadelede varız. Ama Çankaya'da özellikle bugün ODTÜ'lü kimliğiyle, kadın kimliğiyle, parti genel merkezimizle, kadın politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız olarak Sayın İrem Taşpınar'ın adaylığıyla beraber uzun süredir siyahla beyaz arasına sıkışmış Türkiye ikliminde, Ankara'da da, Çankaya'da da bir derin nefes almaya imkan verecek bir süreci, bir mücadeleyi inşallah İrem Hanım'ın şahsında tüm teşkilatlarımız onunla beraber belediye meclis üyeleri, Çankaya teşkilatımız, il teşkilatımız hepimiz bu mücadelede emek koyacağız. O açıdan ben de mutluyum. Siyasetin önümüzdeki süreçte kurum ve aktörleriyle beraber vatandaşlarımızın hissiyatına, vatandaşlarımızın taleplerine karşı esnekliğini kaybetmiş siyasetin yeniden vatandaşımızın taleplerini, ihtiyaçlarına yeri geldiğinde itirazlarına esnek hale geldiği, onlara hassas hale geldiği bir süreci Türkiye'de de başlatmak istiyorum. O açıdan tekrar Sayın İrem Taşpınar'ın adaylığını ben hayırlı olsun dileğimle bütün arkadaşlarımızla beraber paylaşıyoruz. Bugün burada milletvekillerimiz var Sayın Salih Uzun, Sayın Haydar Altıntaş. 'Söz milletindir' diyerek çıktığımız bu süreçte bu seçim döneminde de 'Söz yeniden milletin. Söz yeniden Çankaya'nın. Söz yeniden kadınlarımızın' diyoruz."

"HERKESİN CUMHURİYETE BORCU VAR AMA EN ÇOK EĞİTİMLİ KADINLARIN CUMHURİYETE BORCU VAR. BU GÖREVDE CUMHURİYETE OLAN BORCUMUZU ÖDEMEYE TALİBİZ"

DP Çanka Belediye Başkan Adayı İrem Taşpınar, şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyım. Heyecanımı da paylaşmaktan bir sakınca görmüyorum açıkçası. Çünkü ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi samimiyetle hislerimizi paylaşmak. Benim için ve inanıyorum ki Çankaya'nın tarihi için de mihenk taşı olacak bugünde, burada bulunan her birimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama bir kadın olarak kürsüde yaptığım her konuşmada ayrıca bir teşekkür ederim. Teşekkürü cumhuriyet tarihine ederim ve asla anmadan geçemem, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu uğurda şehit olmuş, Cumhuriyet'in bu kadar uzun süre yaşamasını sağlamış tüm demokrasi şehitlerine de teşekkürün üstünde minnetlerimi bir kadın olarak sunuyorum. Niye minnet noktasındayım? Çünkü cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in dediği gibi, 'Bir köylü çocuğunun cumhurbaşkanı olabilmesi cumhuriyettir.' ya da benim gibi cumhuriyetin imkanlarıyla ODTÜ'yü bitirip, iş insanı olup, siyasetçi olup bugün burada kürsüde konuşabiliyor olmak cumhuriyettir. ya da bu kadar köklü bir siyasi, tarihi, hafızaya sahip bir partiyle beraber yol yürüyebilmek cumhuriyettir. En önemlisi Türkiye'nin en genç genel başkanıyla beraber, Türkiye'nin en önemli ilçesinde kadın bir belediye başkan adayı çıkarmak cumhuriyettir. ve ben inanıyorum ki hepimizin aslında cumhuriyete borcu var. O yüzden de seçimlerin arka tarafında inanarak yürüyeceğimiz bu yolda inanç, inandığımız fikrimiz şu: Herkesin cumhuriyete borcu var ama en çok eğitimli kadınların cumhuriyete borcu var. O yüzden aslında bu görevde cumhuriyete olan borcumuzu ödemeye talibiz. ve kadına seçme seçilme hakkının dünyadan daha önce verildiği bir dönemde, cumhuriyet tarihimizde Çankaya Belediyesi'nin ilk kadın belediye başkanı olacağım. Daha önce de 'Söz milletin' dedik. Şimdi diyoruz ki 'Söz yeniden milletin, söz yeniden Çankaya'nın, söz yeniden demokratların."