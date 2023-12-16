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Demokrat Parti Salıpazarı İlçe Kongresi Yapıldı - Son Dakika
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Demokrat Parti Salıpazarı İlçe Kongresi Yapıldı

Salıpazarı Ziraat Odası konferans salonunda gerçekleştirilen Demokrat Parti Salıpazarı İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Yaşar Kurt, tek aday olarak seçime girdi ve kullanılan 52 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi. Kongreye Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Kemal Kumbasar, İYİ Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Şakir Şahin, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sabiha Tırık ve partililer katıldı.

Demokrat Parti Salıpazarı İlçe Kongresi Yapıldı
16.12.2023 - 16:47,
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Demokrat Parti Salıpazarı İlçe Kongresi yapıldı.

Salıpazarı Ziraat Odası konferans salonunda yapılan kongrede, faaliyet ve denetim raporlarının oylanmasının ardından seçime geçildi.

Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Yaşar Kurt, kullanılan 52 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa getirildi.

Kongreye Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Kemal Kumbasar, İYİ Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Şakir Şahin, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sabiha Tırık ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
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