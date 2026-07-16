Demokrat Senatörlerden ICE Ölümleri İçin Soruşturma Talebi - Son Dakika
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Demokrat Senatörlerden ICE Ölümleri İçin Soruşturma Talebi

16.07.2026 09:50
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ABD'de iki göçmenin ölümü sonrası Demokrat senatörler, ICE'ın olaylarını incelemesi için çağrıda bulundu.

ABD'de Demokrat senatörler, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerinin bir hafta içinde iki kişiyi öldürmesinin ardından soruşturma yürütülmesi talebinde bulundu.

The Hill gazetesinin haberine göre, senatörlerin söz konusu ölümlerin soruşturulmasını talebiyle imzaladıkları mektupta, "Her iki ölüm vakası hakkında herhangi bir müdahale olmaksızın derhal bağımsız soruşturmalar açılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşık 200 Demokrat senatörün imza attığı mektupta, her iki olayın da toplumda ciddi derecede "korku ve öfkeye" yol açtığı kaydedildi.

Mektupta ayrıca, ICE'ın ölümleri gerekçelendiren açıklamalarının, tanık ifadeleri ile video kayıtlarıyla çeliştiğine dikkati çekildi.

Bir haftada iki kişi vuruldu

ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Meksikalı Lorenzo Salgado Araujo, 7 Temmuz'da ICE polislerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ardından Maine eyaletinin Biddeford kentinde 13 Temmuz'da da Johan Sebastian Duran Guerrero adlı Kolombiya vatandaşı yine ICE ekiplerince vurulması sonrası yaşamını yitirmişti.

Biddeford'daki olay, ABD'de geçen yıl göçmenlik politikalarının katılaşmaya başlamasından bu yana ICE ekiplerinin güç kullanarak ölüme yol açtığı en az dokuz vakadan biri olmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demokrat Senatörlerden ICE Ölümleri İçin Soruşturma Talebi - Son Dakika

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