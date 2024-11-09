Demokratlar Seçim Yenilgisini Tartışıyor

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(ANKARA) - ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zaferinden sonra Demokratlar, parti içinde yenilgiden dolayı birbirlerini suçlamaya başladı. Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Başkan daha önce görevden ayrılmış olsaydı yarışta başka adaylar da olabilirdi" dedi. Biden ve Harris'in seçim ekibi, karşılıklı birbirlerine suçlamalarda bulundu.

Washington'un en güçlü politikacılarından biri olan eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, New York Times gazetesine verdiği röportajda, "Başkan daha önce görevden ayrılmış olsaydı, yarışta başka adaylar da olabilirdi" dedi. Pelosi, ayrıca, "Beklenti, eğer Başkan kenara çekilirse ön seçimlerin açık olacağı yönündeydi" diye konuştu.

Pelosi: "Partide ön seçim yapılmalı, Başkan adayı olarak pek çok Demokrat aday yarışmalıydı"

Partide açık ön seçim, Beyaz Saray adayı olarak Biden'ın yerini almak üzere parti üyeleri tarafından seçilmek için yarışan pek çok Demokrat adayı içerecekti. Pelosi, Harris'in böyle bir birincil süreçte başarılı olacağını ve bunun onu "ileriye dönük olarak daha güçlü" hale getireceğini savundu.

Seçim günü Temsilciler Meclisi'nde 20'inci dönemine yeniden seçilen Kaliforniyalı kongre üyesi Pelosi, "Başkan, Kamala Harris'i hemen onayladığı için o dönemde ön seçim yapılması neredeyse imkansız hale geldi. Çok daha erken olsaydı farklı olurdu" dedi.

Pelosi, Biden'ın adaylıktan çekilmesi için en fazla çabalayan isimlerden biriydi

ABD medyasında yer alan haberlerde, Nancy Pelosi'nin, Demokratların Joe Biden'ın Donald Trump'a karşı gösterdiği "zayıf" tartışma performansından sonra adaylıktan çekilmesi için en fazla çabalayan isimler arasında yer aldığı belirtildi. Biden, adaylıktan çekilirken, yerini hızla Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e bırakmıştı.

Harris'in danışmanları da yenilgiden Biden'ı sorumlu tutuyor

Bir diğer ABD medya kuruluşu Politico'ya konuşan Harris'in danışmanları da seçimin kaybedilmesinden Biden'ı sorumlu tutarak, onun adaylığı daha erken "bırakması" gerektiğini söyledi.

Biden'ın yardımcıları da Harris'in bahanelere sığındığını savundu

Öte yandan Biden'ın eski bir yardımcısı ise, Harris'in bahaneler uydurduğunu söyleyerek, "Nasıl 1 milyar dolar harcadınız ve kazanamadınız" dedi. Biden'ın ismi açıklanmayan eski bir yardımcısı bu hafta Politico'ya eski Başkan Barack Obama'nın danışmanlarının suçlu olduğunu, çünkü onların "Demokratik iç çatışmaları Joe Biden'ı dışarı itmek için açıkça teşvik ettiklerini, hatta Kamala Harris'i aday olarak istemediklerini" söyledi. Demokrat Pennsylvania Senatörü John Fetterman da seçim kaybının sorumlusu olarak Biden'ı devirme planları yapanları suçladı.

Tom Suozzi: Demokratların yenilgisi "siyasi olarak doğru olmaya" odaklanmasından kaynaklandı

Demokratların New York Kongre Üyesi Tom Suozzi, seçim kaybının kısmen partinin "siyasi olarak doğru olmaya" odaklanmasından kaynaklandığını söylerken, partinin, "üniversite kampüslerindeki anarşi, polise mali kaynakların kesilmesi, kız sporlarında oynayan biyolojik oğlanlar ve geleneksel değerlere yönelik genel saldırı" şeklindeki Cumhuriyetçi saldırı hatlarına karşı koymakta zorlandığını dile getirdi.

Ritchie Torres, yenilgiden "aşırı solu" suçladı

Bir diğer Demokratların New York Kongre Üyesi olan Ritchie Torres de sosyal medya üzerinden "aşırı solu" suçlayan bir paylaşımda bulundu. Torres paylaşımında, "Parti içindeki radikallerin, 'Polisin Finansmanını Kes' veya 'Nehirden Denize' veya 'Latinx' gibi saçmalıklarla tarihi sayıda Latin, Siyah, Asyalı ve Yahudiyi Demokrat Parti'den uzaklaştırmayı başardıkları" ifadelerini kullandı.

Bernie Sanders: "Demokratlar statükoyu savunurken, Amerikan halkı öfkeli ve değişim istiyor"

Demokrat olarak 2016 ve 2020 yıllarında başkanlığa aday olan Bağımsız Senatör Bernie Sanders, uzun bir açıklama yaparak partiyi çalışan insanları terk etmekle suçladı. Sanders, "Demokratik liderlik statükoyu savunurken, Amerikan halkı öfkeli ve değişim istiyor. ve haklılar" ifadelerini kaydetti.

Demokratların muhtemelen seçim sonuçlarından ders almayacağını savunan Sanders'ın bu suçlamasını, Demokratik Ulusal Komite Başkanı Jaime Harrison, "açıkçası saçmalık" olarak değerlendirdi.