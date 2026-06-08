Demokratlar, Trump'a Savaş Bildirimini Eleştirdi - Son Dakika
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Demokratlar, Trump'a Savaş Bildirimini Eleştirdi

08.06.2026 19:34
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ABD Demokratları, Trump'ın İran'la savaşın bittiği bildiriminin hukuki dayanağını sorguladı.

ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, Başkan Donald Trump'a mektup göndererek, 1 Mayıs'ta Kongre'ye yapılan " İran'la savaşın bittiğine dair" bildirimin, hukuki dayanaktan yoksun ve sahadaki durumla örtüşmediğini savundu.

Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile Tim Kaine ve Adam Schiff'in öncülük ettiği ve 35 Demokrat senatörün imza attığı 7 Haziran tarihli mektubun, Beyaz Saray'a iletildiği bildirildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak mektubu kamuoyuyla paylaşan Schiff, Trump yönetiminin Kongre'ye 1 Mayıs'ta yaptığı "İran'la savaşın sona erdiği" yönündeki bildirimin, hangi hukuki gerekçelere dayandığını sorgulayarak, bu bildirimin sahadaki gerçeklikle uyuşmadığını savundu.

Söz konusu mektupta, senatörler, "28 Şubat'ta başlayan çatışmalar, uluslararası hukuku ve 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası'nı ihlal ederek halen devam etmektedir." ifadesini kullandı.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların halen devam ettiğini, dolayısıyla Trump yönetiminin Kongre'ye yaptığı bildirimin "yanlış" ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunan Demokrat senatörler, Trump'ın bildiriminin hangi hukuki gerekçelere dayandığının açıklanmadığını vurguladı.

ABD yasalarına göre, "Savaş Yetkileri Yasası", ABD başkanının Kongre'ye bildirimde bulunmasından itibaren 60 günde izinsiz askeri müdahaleleri sonlandırmasını gerektiriyor.

Demokrat senatörler, bu sürenin dolduğunu ve ateşkes ilan etmenin süreyi sıfırlamadığını veya durdurmadığını savunuyor.

ABD yönetimi, 1 Mayıs'ta Kongre'ye gönderdikleri resmi bildirimde, "İran'la çatışmaların sona erdiğini" ve "ateşkes sürecinin başladığını" belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Demokratlar, Trump'a Savaş Bildirimini Eleştirdi - Son Dakika

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