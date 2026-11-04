Demokratların Kongre zaferi İsrail basınında Trump için ağır yenilgi diye yorumlandı

İsrail basını, ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Kongredeki çoğunluğu kaybetmesini, Başkan Donald Trump ve İsrail için "ağır darbe" olarak nitelendirdi.

Demokratların Kongrenin iki kanadında çoğunluğu elde etmesi "tarihi mavi tsunami", Trump'ın seçim yenilgisi ise "aşağılayıcı yenilgi" ifadeleriyle aktarıldı.

İsrail medyasında "Tek kaybeden Trump değil" ve "seçim sonuçları İsrail'i kaygılandırıyor" yorumları yapılırken, Trump'ın yenilgisinin "İsrail'in önüne yeni sınamalar" çıkaracağı değerlendirmesi öne çıktı.

Maariv: Seçim sonuçları İsrail'i kaygılandırıyor

Maariv gazetesinin haberinde, "Trump tek kaybeden değildi, seçim sonuçları İsrail'de derin kaygı uyandırıyor" başlığı kullanıldı. Gazetenin haberinde, "ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti güçlü bir darbe aldı, bu sonuçlar Washington ile İsrail arasındaki ilişkide de önemli etkiler doğurabilir." yorumu yapıldı.

Maariv'in haberinde, ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımına karşı çıkan ve İsrail'in Gazze politikalarını eleştiren ilerici kanattaki Demokrat adayların Kongrede sandalye kazandığı belirtildi. Gazeteye göre bu durum, Washington'ın Tel Aviv politikasını değiştirmeyi hedefleyen akımı güçlendirdi.

Haberde, Maine eyaletinde Demokrat Troy Jackson'ın, 1997'den bu yana senatörlük yapan ve İsrail'in önde gelen destekçilerinden biri olan Cumhuriyetçi Susan Collins'i mağlup etmesine dikkat çekildi. Jackson'ın, seçim kampanyası sırasında İsrail'e sağlanan ABD askeri yardımının sona erdirilmesi çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Gelişmelerin Demokrat Parti içindeki güç dengelerinin değiştiğini gösterdiği ifade edilen haberde, seçim sonuçlarının 2028 başkanlık seçimleri öncesinde parti yönetimi üzerinde İsrail politikasını değiştirme baskısını artırabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Yedioth Ahronoth: Trump için aşağılayıcı yenilgi

Yedioth Ahronoth gazetesi ise haberinde, "Trump için aşağılayıcı yenilgi: Demokratlar Temsilciler Meclisi ve Senatoyu ele geçirdi, tarihi mavi tsunami" başlığını kullandı.

Gazetenin haberinde, "Demokrat Parti büyük bir başarı elde etti ve Başkan Donald Trump'a ağır bir yenilgi yaşattı. Kamuoyu yoklamalarının öngördüğü gibi Temsilciler Meclisini kazanmakla kalmadı, Senatoda da zafer elde etti." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Demokratların Cumhuriyetçilerin kazanması beklenen seçim çevrelerinde dahi zafer elde ettiği vurgulandı. Bu durumun, Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında atacağı adımları sınırlandırma imkanı sağlayacağı kaydedildi.

Yedioth Ahronoth, sonuçların Trump yönetimini "topal ördek" konumuna düşürdüğünü yazarken; bu ifadeyle, yasama organının muhalefetin kontrolüne geçmesi nedeniyle yasa ve kararların çıkarılmasında yaşanabilecek güçlüklere işaret edildi.

Israel Hayom: Yeni Kongre İsrail'e daha eleştirel

Israel Hayom gazetesinde de "Trump'ın ara seçimlerdeki yenilgisi Washington'daki tabloyu yeniden şekillendiriyor ve İsrail'in önüne yeni sınamalar çıkarıyor." değerlendirmesinde bulunuldu. Gazeteye göre Demokratların Kongrenin iki kanadında kontrolü ele alması, ocak ayından itibaren onlara yasaları ve üst düzey atamaları engelleme, ayrıca Trump yönetimi hakkında soruşturma açma imkanı tanıyacak. Haberde, "Cumhuriyetçiler Başkandan uzaklaşmaya başlarken, İsrail kendisini çok daha eleştirel bir Kongreyle karşı karşıya bulacak" ifadeleri kullanıldı.

İran'la olası çatışma, yaptırımlar ve Kongrenin onayını gerektiren bölgesel anlaşmaların Beyaz Saray'la anlaşmazlık konularına dönüşebileceği uyarısı yapılan Israel Hayom'un haberinde, silah satışlarının İsrail'in kendi parasıyla finanse edilse bile Kongre denetimine tabi kalacağı vurgulandı. Haberde ayrıca, Trump'ın salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail'e yapılan yıllık ABD yardımını bu yılın sonunda kesme konusunu görüştüğü ancak bunun nasıl uygulanacağını açıklamadığı aktarıldı.

Gazete, "İsrail'e karşıt bir Kongrenin varlığının Trump'ın İsrail'e desteğinin siyasi bedelini artırabileceğini ve parlamenter işbirliği gerektiren girişimleri engelleyebileceği" değerlendirmesine yer verdi. Haberde, Kongre komitelerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik ABD politikaları üzerinde baskı kurulabilecek platformlara dönüşebileceği ifade edildi.

Kanal 14: Trump ve İsrail için ağır darbe

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen İsrail'in sağcı Kanal 14 televizyonunda ise seçim sonuçları, "Trump ve İsrail için ağır darbe" olarak nitelendirildi. Kanal 14'ün haberinde, Demokratların Kongrenin her iki kanadındaki kontrolünün, Trump yönetiminin yasama ve ekonomi alanındaki girişimlerini engelleyeceğine ve geniş kapsamlı parlamento soruşturmalarına zemin hazırlayacağına işaret edildi.

Haberde, Demokratların Senatoda yargıçların ve büyükelçilerin yanı sıra Savunma, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarındaki üst düzey atamaları engelleme gücüne eriştiği belirtildi. Dış ilişkiler, savunma ve bütçe tahsislerinden sorumlu komite başkanlıklarının Demokratlara geçmesinin İsrail açısından doğrudan sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

İsrail'e yönelik silah anlaşmaları ve sevkiyatları üzerindeki denetimin sıkılaşacağı kaydedilen haberde, Trump yönetimine İran'a yönelik askeri politikaları konusunda uygulanan baskının artacağı vurgulandı.