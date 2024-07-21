Denetimli Serbestlik Yasasından Yararlananların Yüzde Kaçı Yeniden Suç İşliyor? - Son Dakika
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Denetimli Serbestlik Yasasından Yararlananların Yüzde Kaçı Yeniden Suç İşliyor?

Denetimli Serbestlik Yasasından Yararlananların Yüzde Kaçı Yeniden Suç İşliyor?

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un soru önergesine verilen yanıta göre, denetimli serbestlik yasasından yararlanan 1 milyon 719 bin 693 kişiden 6 bin 695'i yeniden suç işlemiştir. Önergede ayrıca, denetimli serbestlikle cezaevinden çıkan kişilerin işledikleri suçlar ve cezaevlerindeki yaşlı hükümlü sayısı gibi konular da sorulmuştur.

21.07.2024 13:02
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(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un verdiği bilgiye göre, denetimli serbestlik yasasından yararlanan 1 milyon 719 bin 693 kişiden 6 bin 695'i yeniden suç işledi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Adalet Bakanı Tunç'un yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Önergede, "denetimli serbestliğin" yasa tarafından belirlenen deneme süresinde kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumu olduğuna işaret eden Öztunç, bu yasanın kişinin ailesiyle bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyayla uyum sağlayabilmesi gerekçesiyle çıkartılmış bir yasa olduğunu kaydetti.

Ancak bu yasadan faydalanan birçok hükümlünün suç işlemek suretiyle tekrar mahkum olduğunu vurgulayan Öztunç, Adalet Bakanı Tunç'a şu soruları yöneltti:

"Denetimli Serbestlik Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar faydalanan hükümlü sayısı kaç olmuştur? Denetimli serbestlikle cezaevinden çıktıktan sonra suç işleyen kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerin işledikleri suçlar türüne göre nedir? Cezaevlerinde 70 yaş üzeri bulunan hükümlü sayısı kaçtır? Son 5 yılda cezaevlerinde hayatını kaybeden hükümlü sayısı kaçtır? Bu hükümlülerin ölüm nedenleri nelerdir?"

Adalet Bakanı Tunç, soru önergesine yanıtında, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un "Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı" başlıklı maddesine değindi. Tunç, söz konusu maddenin yedinci fıkrasında, "hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılmış olması halinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine infaz hakimi tarafından hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebileceği, kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşme kararı verilmesi halinde, hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam olunmasına infaz hakimi tarafından karar verileceği" hükümlerine yer verildiğine işaret etti.

Bakanlığın kayıtlarının incelenmesi sonucunda denetimli serbestlik hükümlerinin düzenlendiği 5275 sayılı Kanun'un ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği 11 Nisan 2012 tarihinden 12 Aralık 2023 tarihine kadar, denetimli serbestlik yasasından 1 milyon 719 bin 693 yükümlünün yararlandığını bildiren Tunç, yedinci fıkra kapsamında dosyası kapatılan yükümlü sayısının 6 bin 695 olduğunu bildirdi.

Tunç, diğer soruları yanıtlamadı.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Milletvekili, Ali Öztunç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denetimli Serbestlik Yasasından Yararlananların Yüzde Kaçı Yeniden Suç İşliyor? - Son Dakika

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