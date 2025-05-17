DENEYAP Final Sergisi 69 İlde - Son Dakika
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DENEYAP Final Sergisi 69 İlde

DENEYAP Final Sergisi 69 İlde

DENEYAP Takımlar Dönemi Final Proje Sergisi, 69 ilde eş zamanlı olarak binlerce gencin projelerini sunuyor.

17.05.2025 12:58
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) düzenlediği DENEYAP Takımlar Dönemi Final Proje Sergisi, 69 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri programı Türkiye'nin dört bir yanından binlerce genci teknolojiyle buluşturuyor.

İki yıllık yoğun eğitim sürecini tamamlayan öğrenciler, son bir yılda geliştirdikleri yenilikçi projelerini DENEYAP Takımlar Dönemi Final Proje Sergisi ile sunuyor.

Türkiye genelinde 69 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen final sergisine yaklaşık 2 bin takım ve 8 bin öğrenci katılıyor.

Gençlerin aldıkları eğitimlerin sonucu geliştirdikleri projeler; TÜBİTAK akademisyenleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mühendisleri ve DENEYAP eğitmenleri ile T3 Vakfı gönüllülerinden oluşan jüri tarafından değerlendiriliyor.

Teknolojik projelerin yanı sıra öğrenci takımlarının hazırladığı afişler, sunumlar ve prototipler de değerlendirmeye alınıyor. Jüri tarafından her ilde en başarılı projelerin ödüllendirildiği serginin İstanbul'daki ayağına İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kongre Merkezi ev sahipliği yapıyor. Ankara'daki final sergisi ise Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, etkinliğin İstanbul'daki sergi alanını ziyaret ederek öğrencilerden projelerine ilişkin bilgi aldı.

T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nin T3 Vakfının ilk projeleri arasında yer aldığını belirterek, "TEKNOFEST için özellikle vakıf olarak iki ana hedefimiz vardı. Birisi kritik teknoloji alanlarında insan kaynağının yetişmesi, ikincisi de bu alanlarda önemli girişimlerin doğabilmesiydi. Bu insan kaynağının yetişmesinde de altyapıyı kurabilmek, bu eğitimleri vermek işin en önemli ayaklarından birisi." dedi.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nin 2017 yılında hayata geçirildiğini anlatan Hıdır, bu atölyeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı ile 81 ile yaygınlaştırdıklarını söyledi.

"Yaklaşık 2 bin takım, 8 bine yakın öğrencimiz final aşamasında"

Hıdır, atölyelere katılan öğrencilerin, robotik kodlamadan elektronik programlamaya, uzay havacılıktan nanoteknolojiye kadar geniş kapsamda 2 yıl boyunca ücretsiz bir eğitim aldığını ve bu eğitimleri bir tema çerçevesinde projeye dönüştürdüğünü söyledi.

DENEYAP Takımlar Dönemi Final Proje Sergisi'nin İstanbul ayağında yüzlerce takımın olduğuna işaret eden Hıdır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sergiyi 69 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2 bin takım, 8 bine yakın öğrencimiz final aşamasında eğitimlerini tamamlamış, projelerini son haline getirmiş durumdalar. Burada jürilere sergiliyorlar. Burada çok güzel bir ortam var çünkü DENEYAP Atölyelerinde farklı liselerden, ortaokuldan öğrencilerimiz bir araya geliyorlar. 5 kişilik bir takımda 5 farklı liseden öğrencimiz bir projeyi yapay zeka teması çerçevesinde uzun bir dönem içerisinde gerçekleştirip burada sunumlarını gerçekleştiriyorlar. Bir taraftan aktif bir şekilde 81 ilimizde 20 bine yakın öğrencimiz eğitimlerini almaya da devam ediyor. Burada olmak, gençlerimizin projelerini görmek, onların heyecanlarına tanıklık etmek mutluluk verici."

Hıdır, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde yetişen insan kaynağının özellikle TEKNOFEST yarışmaları için önemli bir altyapı olduğunu belirterek, bu gençlerin bilim ve teknolojiye olan meraklarıyla Türkiye'de kritik alanlarda önemli bir boşluğu dolduracağına inandıklarını dile getirdi.

En önemli hedeflerinden birisinin gençlerin bilimi ve teknolojiyi insanlığın ve toplumun faydasına kullanmaları olduğunu vurgulayan Hıdır, "Burada gençlerimiz yetişecek, büyüyecek, ülkemizin önemli bilim insanları buradan çıkacak. Medeniyetimizin adalet, merhamet, iyilik gibi duygularıyla harmanlayarak çalışmalar ortaya koyacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DENEYAP Final Sergisi 69 İlde - Son Dakika

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