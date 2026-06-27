DENEYAP Proje Şenliği 15 Bin Öğrenciyle Gerçekleşti - Son Dakika
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DENEYAP Proje Şenliği 15 Bin Öğrenciyle Gerçekleşti

27.06.2026 14:19
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DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 15 binden fazla öğrencinin katılımıyla Dönem Sonu Proje Şenliği düzenledi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin "Dönem Sonu Proje Şenliği", Türkiye genelinde 15 binden fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren atölyelerde eğitim alan öğrenciler, teorik bilgiyi uygulamalı çalışmalarla birleştirerek geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve teknoloji liderleri olma yolunda önemli deneyimler kazanıyor.

Bu yıl havacılık ve uzay teknolojileri dersi kapsamında gerçekleştirilen Dönem Sonu Proje Şenliği'nde öğrencilerden, uzun yıllar süren derin uzay yolculuğunun ardından ulaşılan yeni bir gezegende insan yaşamını sürdürülebilir kılacak "Akıllı Kapsülde Yaşam" tasarlamaları istendi.

Takımlar ilk olarak kurguladıkları gezegenlerin hava, su ve toprak başlıkları altında iki çevresel özelliğini belirledi. Ardından bu çevresel koşulların oluşturduğu problemlere çözüm üreten, sürdürülebilir ve yenilikçi yaşam destek sistemleri geliştirdi. Öğrenciler, projelerinde mühendislik tasarım süreçlerini kullanarak geleceğin uzay yaşamına yönelik çözümler ortaya koydu.

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen şenliklerde öğrenciler, problem çözme, mühendislik tasarımı, sürdürülebilir yaşam sistemleri geliştirme, araştırma, analitik düşünme ve takım çalışması becerilerini sergileme fırsatı buluyor.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen Dönem Sonu Proje Şenliğine yaklaşık 2 bin 151 öğrenci katılırken, toplam 488 takım projelerini sergiliyor. Şenlikte 360 ortaokul takımı ve 128 lise takımı yer alıyor.

Proje şenliğine Türkiye genelinde 15 binden fazla öğrenci katılıyor. Organizasyonda toplam 3 bin 666 takım yer alırken, bunların 2 bin 633'ünü ortaokul takımları, 1033'ünü ise lise takımları oluşturuyor.

"DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde 15 binden fazla öğrenci eğitim aldı"

Organizasyonun İstanbul'daki kısmında Anadolu ve Avrupa Yakası'nda proje şenlikleri gerçekleştiriliyor. Bugün Anadolu Yakası'nda Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde ve Avrupa Yakası'nda Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikler, yarın Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak organizasyonla sona erecek.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Anadolu Yakası'ndaki etkinliğe katılarak öğrencilerin projelerini inceledi. Hıdır, yaptığı açıklamada, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde 15 binden fazla öğrencinin 81 ilde 132 farklı atölyede eğitim aldığını söyledi.

Öğrencilerin uzay ve havacılık ile elektronik programlama alanında kıymetli eğitimler aldığına dikkati çeken Hıdır, "Öğrencilerin almış oldukları eğitimleri bir takım halinde projeleştirmeleri, bir probleme çözüm üretmeleri ve bunu üretirken de öğrendikleri bilgileri aktif bir şekilde kullanmaları adına bu şenlikleri önemsiyoruz. Burada da hem uzay ve havacılık hem de elektronik programlama gibi alanlarda öğrencilerimiz çalışmalar yürüttüler. Yerli ve milli DENEYAP Kartımızı kullanıyorlar. Birçok sensörden veriler alarak bunu anlamlandırıp farklı problemlere de çözüm üretiyorlar." dedi.

Hıdır, öğrencileri desteklemeye gayret ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir yandan da yeni dönem öğrencilerimizin seçme süreci aslında devam ediyor. Türkiye genelinde 200 bine yakın başvuru aldık. Aralarından 20 bin genci seçmeye çalışacağız. Bunun yanı sıra bu faaliyetlerimizi sadece Türkiye'de dost ve kardeş coğrafyalara da yaymaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Üsküp'te, Özbekistan'da, Bosna Hersek'te de DENEYAP Teknoloji Atölyelerimizi açarak oradaki gençlerimizin de bu eğitimleri almalarını sağlayacağız."

Ortaokul öğrencilerinden gezegen keşif aracı projesi

Organizasyonda 4 ortaokul öğrencisinden oluşan Tekno Dörtlü takımı da uzaya yönelik geliştirdikleri araştırma kapsülü projesini tanıttı. Takım kaptanlığını Bennu Bendçi'nin yaptığı takımın üyeleri arasında Ecrin Ayaz, Meryem Bayram ve Zeynep Zümra Erdoğan yer alıyor.

Bendçi, projelerinde yer alan sensörle toprağın nemini ölçtüklerini belirterek, nem seviyesine göre LED'lerin ve uyarı sisteminin harekete geçtiğini söyledi.

Bayram da projelerinin hayali bir gezegene yönelik geliştirdikleri bir keşif aracı olduğuna dikkati çekerek, "Keşif aracı yaşamın orada sürdürülebilirliği hakkında araştırmalar yapacak. Araç, toprağın nemini ölçerek orada yaşam sürdürülebilir mi, değil mi diye bakacak ve o gezegende yaşanıp yaşanamayacağına karar verecek." dedi.

Erdoğan ise projenin geliştirme sürecinde takım çalışması yaptıklarını ve her bir üyenin farklı bir kısma odaklandığını aktararak, "Bir arkadaşımız kodu yazdı, bir diğeri devreyi yaptı. Başka bir arkadaşımız da afişle ilgilendi. Dayanışma yaparak birbirimize yardım ettik." diye konuştu.

DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin proje şenliği, yarın yapılacak çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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