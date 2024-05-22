"Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başarıyla tamamlandı"

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Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü sona erdi.

Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde Ege Denizi'nin uluslararası suları ve Türk hava sahasında düzenlenen tatbikat tamamlandı.

Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile 15 ülkeden 28'i yabancı toplam 39 gözlemci ile basın mensupları, TCSG Umut gemisinden takip etti.

Midilli ve Sakız adalarının batısında kalan uluslararası sularda tatbik edilen ilk senaryoda, bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama kurtarma görevi için Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 korvet, 3 bot, 1 arama kurtarma uçağı ile 2 arama kurtarma helikopteri görevlendirildi.

Arama kurtarma operasyonları ve geniş sorumluluk sahasının kontrolü ve gözetimi için görev yapan, havada 8 saat kalabilen Hava Kuvvetlerine ait CN-235 CASA arama kurtarma uçağı, kazazedelerin yerini tespit ve işaretleme görevini yerine getirdi.

Sahil Güvenlik arama kurtarma uçağı da kazazedelerin bulunduğu bölgeye arama kurtarma kiti (SAR) atarak kazazedelerin şişme platforma tutunması ve su yüzeyinde kalmasını sağladı.

Denizde bulunan bir kazazede Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarılıp en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Arama kurtarma kitlerindeki 2 kazazede ise Türk mühendisler tarafından inşa edilerek 2014'de hizmete giren arama kurtarma gemisi TCSG Güven gemisindeki hızlı kurtarma botlarınca kurtarıldı. Kazazedelere ilk tıbbi müdahale gemideki sağlık personeli tarafından yapıldı.

Sudaki diğer kazazedelerin kurtarılmasında da Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma helikopterleri görev aldı.

Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak Türk tersanelerinde inşa edilen 80 sınıfı Sahil Güvenlik botu tarafından sudaki bir manken kurtarıldı.

Sahil Güvenlik helikopteri, sudaki bir kazazedeyi çıkartarak TCSG Güven gemisine tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi, kazazedeye ilk müdahale yapıldı.

Denizdeki bazı kazazedeler de Kaan 19 sınıfı Sahil Güvenlik botu ile alabora olduğunda kendini doğrultma özelliğine arama kurtarma sınıfı Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

İki senaryo halindeki tatbikatın birinci senaryosundaki faaliyetler başarıyla tamamlandı.

Yangını söndürüp kazazedeleri kurtardılar

Tatbikatın ikinci senaryosunda ise Türk Arama Kurtarma Bölgesi Ege Denizi'nin uluslararası sularında bir yolcu motorundan yardım çağrısı alınması üzerine yolcu motoru ile telsiz irtibatı kuruldu.

Gemide yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Kara Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri'nden 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 korvet, 3 bot, 1 uçak ile 1 helikopter görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma uçağı, kazazedelerin yerini tespit ederek duman kandiliyle işaretledi.

Yolcu motorunun kurtarma botundaki kazazede, Sahil Güvenlik helikopterince kurtarılarak tıbbi müdahale için TCSG Güven'e götürüldü. Diğer helikopterlerin kurtardığı 3 kazazede ise en yakın sağlık merkezine tahliye edildi.

Senaryo gereği panik yaparak yolcu motorundan denize atlayan 2 kazazede, Sahil Güvenlik botlarınca denizden çıkarıldı.

Yolcu motorundaki yangına TCSG Güven ve TCSG-18 tarafından su topları kullanılarak müdahale edildi.

TCSG Güven'deki yangın söndürme sistemi deniz suyunu sıkarak yangını söndürdü.

Yolcu motoru, emniyetli bir limana götürülmek üzere TCSG Güven tarafından yedeklendi.

Ege Denizi'nin uluslararası sularında gerçekleştirilen tatbikatın fiili bölümü başarıyla tamamlandı?.

Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na iştirak eden hava ve deniz unsurlarından oluşan arama kurtarma birimleri tören geçişiyle Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir'i selamladı.

"Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başarıyla tamamlandı"

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, TCSG Umut gemisi helikopter platformunda basın açıklaması yaptı.

Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını belirten Tümamiral Kendir, "Bugün burada başarıyla tamamlanan tatbikat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde her türlü hava ve deniz koşulunda 7 gün 24 saat arama kurtarma faaliyeti icra edilebileceğini, ulusal ve uluslararası kamuoyunun gözleri önüne sermiştir." dedi.

Tatbikatın arama kurtarma teşkilatı içerisinde yer alan tüm kurumları, denizlerde oluşabilecek tehlike durumlarına karşı hazırlıklı olmak ve hızlı reaksiyon göstermek üzere sürekli olarak imkan ve kabiliyetlerini geliştirdiğini vurgulayan Kendir, şunları kaydetti:

"Dünyayı etkisi altına alarak global bir kriz haline gelen düzensiz göç olayları, dünya kamuoyunun gündemini her geçen gün bu yöne doğru kaydırmakta, denizde arama kurtarma yapan tüm ülkelerin arama kurtarma teşkilatlarını 'hızlı, etkin ve sürekli hazır' halde olmaya zorlamaktadır. Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde 7 gün 24 saat görev yapabilen arama kurtarma unsurlarımızın başarı ile gerçekleştirdiği bu tatbikat, arama kurtarma teşkilatının ve kurumlarının sahip olduğu üst seviyedeki koordinasyonun ve etkinliğin göstergesidir."

Kendir, tatbikatta görev alan ve tatbikata fiilen iştirak eden personeli başarılarından dolayı tebrik etti.

Açıklamanın ardından aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Tatbikat, yarın yapılacak değerlendirme toplantısının ardından sona erecek.