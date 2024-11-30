Deniz Atıklarından Sanat Eseri: Döngü

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(İSTANBUL) - Şile Belediyesi ve FMV Işık Üniversitesi'nin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında denizden toplanan atıklar sanatla buluşarak "Döngü" adı verilen eserle yeniden hayat buldu. Eserin açılışında Şile Belediye Başkan Yardımcısı, Işık Üniversitesi öğretim ve idari kadrosu, Globelink Ünimar yönetim kurulu, basın mensupları ve paydaşlar bir araya geldi.

İstanbul'un önemli turizm noktalarından biri olan Şile'de, 2023 yılında Globelink Ünimar ve Şile Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Deniz Yüzeyi Temizleme projesinin ikinci fazı tamamlandı. Son bir yıl içerisinde denizden toplanan atıkların sanata dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirilen "Döngü" adlı sanat eseri, FMV Işık Üniversitesi'nin katkılarıyla şekillendirildi.

Denizden çıkarılan atıklardan oluşan eser, üç metre yüksekliğinde ve bir buçuk metre eninde soyut bir balık figürü olarak tasarlandı. İleri dönüşüm prensipleriyle hazırlanan Döngü, denizlerin korunmasına katkı sunmayı ve sürdürülebilirlik bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Şile Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Soner Berksan, FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgen Osman Demirbaş, FMV Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve eserin tasarımcısı Soyhan Baltacı, Globelink Ünimar Genel Müdürü Fatih Baş'ın katılım sağladığı açılış konuşmalarında çevre bilincine ve lojistik sektörünün sorumluluklarına değinildi.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Globelink Ünimar Genel Müdürü Fatih Baş, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

"Globelink Ünimar olarak doğa sevgisi ve çevre bilinci ile hareket ederek, sürdürülebilir bir dünya bırakmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şile Belediyesi ve Işık Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu projemizde, doğaya olan sorumluluğumuzu sanatla birleştirdik. Bu anlamlı yolculuğun bir parçası olan tüm katılımcılara ve çevre projelerine verdikleri destek için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Globelink Ünimar olarak bu değerli iş birliğinin yalnızca çevreye katkı sağlamakla kalmayıp, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmasını da arzuluyoruz. Son olarak, bu alanı kullanmamız için bizlere tahsis eden Şile Belediye Başkanı Syn. Özgür Kabadayı ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Denizlerin korunmasının önemine dikkati çeken Şile Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Soner Berksan, şöyle konuştu:

"Çevre bilincini artırmayı amaçlıyoruz"

"Şile, doğası ve denizleriyle önemli bir cazibe merkezi. Ancak bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Globelink Ünimar ve Işık Üniversitesi ile yürüttüğümüz bu proje, çevre bilincini topluma kazandırmak adına çok önemli bir adım. 'Döngü' adlı bu eser, yalnızca deniz temizleme çalışmalarımızın bir sembolü değil, aynı zamanda doğaya duyduğumuz saygının ve gelecek için üstlendiğimiz sorumluluğun da bir ifadesi. Bu iş birliği ile çevremize dair farkındalığı daha da artırmayı umut ediyoruz."

FMV Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve sanatçı Soyhan Baltacı ise şunları dile getirdi:

"Proje, çevreye olan sorumluluğumuzun bir sembolü"

"Topluma sanat yoluyla çevre bilinci kazandırmanın çok etkili ve kalıcı olduğuna inanıyorum. 'Döngü' projesi ile amacımız, denizlerimizdeki atıkların yalnızca bir sorun değil, aynı zamanda farkındalık yaratmak için birer fırsat olduğunu göstermek. Bu projede, denizlerimizden topladığımız atıkları ileri dönüşüm anlayışıyla sanata dönüştürerek, doğanın hassas dengesine dikkat çekmek istedik. Bu eser, hepimize denizlerin korunması için duyarlı olmamız gerektiğini hatırlatıyor ve çevreye olan sorumluluğumuzu her an hatırlatacak kalıcı bir sembol olarak yerini alıyor."

Globelink Ünimar ve iştiraklerinin desteğiyle hayata geçirilerek Şile Yat Limanı'nda konumlandırılan sanat eseri, çevreye olan duyarlılığı, ileri dönüşüm anlayışını ve doğanın korunmasına yönelik bilinci toplumla buluşturmanın yanı sıra sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir farkındalık oluşturmayı sürdürecek.